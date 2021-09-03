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Четыре знака зодиака, на которых обрушатся болезни этой осенью

3 сентября 2021ЗодиакДиана Сабитова

Кому стоит следить за своим самочувствием в ближайшие три месяца?

Четыре знака зодиака, на которых обрушатся болезни этой осенью
Фото: vesti

С наступлением осенних холодов к нам приходит и период обострений сезонных и хронических заболеваний. Что грядущий сезон готовит и каким знакам зодиака стоит особенно поберечься?

Овен

Овен будет много и упорно работать, поэтому уже к середине осени он может столкнуться со всем букетом болезней, связанных с рабочим стрессом: нарушение сна, тревожность, скачки давления. Велика вероятность обострения гастритов, появления колик, изжоги и других «друзей», связанных с рабочей перегрузкой. Поэтому важно наладить полноценное и правильное питание, отказаться от перекусов и внести в свою жизнь побольше двигательной активности, сообщает Indastro.

Близнецы

Близнецам надо крайне внимательно относиться к тому, насколько они по погоде одеты – возможны осенние заболевания, связанные с пониженным иммунитетом. Близнецы крайне импульсивны, могут «забыть» посмотреть на прогноз погоды и выйти в легкой курточке вместо теплого пальто. Также важно следить за своим эмоциональным состоянием и не перенапрягаться, иначе всевозможные ОРВИ станут неприятным спутником на ближайшие три месяца.

Скорпион

Скорпионам свойственно не обращать внимание на первые звоночки и легкий дискомфорт, который посылает организм, и очень зря. Этой осенью они могут столкнуться с целым букетом болезней, связанных с воспалительными процессами в организме – отит, гайморит, цистит и др. Часть из этих болезней – хронические и обострение будет связано с пренебрежением мерами профилактики. Поэтому лучшая защита – выполнять предписания врача и пройти обследование по всем хотя бы немножечко беспокоящим вопросам, не заниматься самолечением и не ждать пока «само пройдет».

Водолей

Водолеям так же эта осень может принести неприятные сюрпризы. Из-за рабочего стресса начнутся проблемы с пищеварением (вздутие, запоры, поносы), а также под удар могут попасть кожные покровы – высыпания, раздражения, аллергии. А еще Водолеям нужно уделить внимание своим ножкам и выбрать комфортную обувь – возможны травмы, которые будут долго и болезненно заживать.

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