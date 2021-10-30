Пять травм, которые родитель-Лев наносит своему ребенку

Почему дети Львов очень часто страдают во взрослой жизни?

Говорят, что вашему ребенку всегда будет о чем рассказать психологу: каждый родитель наносит психологические травмы своим детям. О том, какие пять травм родитель-Лев наносит своему ребенку, читайте в этой статье.

Нарциссическая травма

Сам Лев – страшный нарцисс. Для него очень важно быть самым важным, талантливым, самым крутым. И своему ребенку Лев прививает те же ценности. Беда только в том, что ценности эти – нарциссические, и для неокрепшей детской психики это слишком тяжело. Ребенок очень мучается тем, что претендует на самые высокие награды, миллионы оваций, а не получая этого всего, страшно расстраивается.

Травма отвержения

Лев любит манипулировать. Он то отдаляет, то приближает к себе человека, и на собственного ребенка эта тактика тоже распространяется. В связи с этим у ребенка появляется травма отвержения – когда мать или отец отдаляется, игнорирует, наказывает своим молчанием или осуждением. В будущем это негативно сказывается на личной и социальной жизни ребенка.

Нехватка внимания

Несмотря на то, что Лев очень любит внимание, он будто не позволяет другим это внимание получить. По крайней мере, соревнуется в том, кто получит больше внимания, и не позволяет выиграть в этой гонке даже своему ребенку. В итоге – у детей Льва выраженный дефицит родительского внимания.

Лишение самостоятельности

Родитель-Лев любит опекать. И иногда это превращается в сверхопеку, которая приводит к тому, что ребенок не учится быть самостоятельным. В дальнейшем возникают трудности с сепарацией и тем, как вообще быть взрослым человеком, который сам себя обеспечивает.

Комплекс неполноценности

Вдобавок ко всему родитель-Лев настолько жаждет внимания к себе (об этом мы уже говорили), что зарождает в ребенке комплекс неполноценности, потому что звезда в доме должна быть только одна, и это родитель-Лев. А ребенку внушается, что он на вторых ролях, ему всегда чего-то не хватает для полного восхищения и принятия.