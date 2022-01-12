У каких пар знаков зодиака крепкая кармическая связь

Астрологи уверены, что у каждого из нас есть вторая половинка.

Астрологи убеждены, что у каждого знака зодиака есть своя кармическая пара. Так, вы наверняка замечали, что с некоторыми людьми у вас складываются особые отношения, а все дело в том, что вы с ними кармически связаны. В материале вы узнаете, какая кармическая связь существует между шестью парами знаков зодиака.

Козерог и Рыбы

Пара Козерога и Рыбы зачастую образует сильный любовный или дружеский союз. Однако Рыбам необходимо пройти через путь, где им предстоит зарабатывать право на любовь и доказывать свою преданность Козерогам, ведь последние просто иначе не могут. А вот Козерогам в этом союзе гораздо проще, ведь в их жизни, наконец, встретился человек, который способен терпеть их довольно непростой характер. Также стоит отметить, что для Козерогов идеальной парой становятся именно те представители Рыб, которые готовы к медленному развитию отношений.

Стрелец и Водолей

Кармическую связь этих двух знаков зодиака порой достаточно сложно проследить, поскольку их любовные или дружеские отношения зачастую наполнены деструктивным поведением, манипуляциями и, в целом, негативом. И проблема очевидна: Водолеи желают управлять всем и всеми, а вот Стрельцы им этого всячески не позволяют.

Рак и Скорпион

В целом, Рак и Скорпион схожи, но их различия дополняют друг друга. Так, Скорпионы учат Раков не быть эгоистами в отношениях, а Раки учат Скорпионов тому, что собственничество и ограничение свободы всегда приводят к негативным последствиям. Союз Рака и Скорпиона может стать невероятно крепким, они идеально дополняют друг друга, становясь при этом лучшей версией себя.

Близнецы и Дева

В этом союзе Близнецы, наконец, узнают, что же такое настоящее чувство любви или дружбы. И если представители Девы увидят легкомысленное отношение Близнецов к любви или дружбе, то при малейшем предательстве они запросто уйдут. Близнецы также могут привнести что-то полезное в отношения с Девами. Так, они могут научить Дев не воспринимать все близко к сердцу, быть эмоционально легкими и менее категоричными.

Телец и Лев

Телец и Лев встречают друг друга на жизненном пути, чтобы научиться важным вещам и, вероятнее всего, это произойдет через ситуации, наполненные негативом. Например, Лев может заставить Тельца почувствовать себя в роли жертвы и наоборот. И через разочарование, обиды им удастся понять, как можно и нельзя поступать с людьми, особенно с теми, которые дороги.

Овен и Весы

Связь этих знаков зодиака намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Так, в этом союзе к Овнам приходит понимание, что порой в отношениях необходимо преследовать собственные цели, а Весы осознают, что человек может быть открыт и добр к ним совершенно без какой-либо причины. В целом, оба знака зодиака перенимают лучшие качества друг друга, их кармическая связь исключительно позитивная.