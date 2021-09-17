Приметы на 18 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит работать в поте лица и избегать конфликтов?

18 сентября – 12 день в лунном календаре. В этот день Луна находится в растущей фазе, в знаке зодиака Водолей. Людям в это время свойственен подъем сил и прилив энергии. Кроме того, вы можете почувствовать тягу к работе и обучению, сообщает Мир космоса.

Что нужно делать

День особенно благоприятен для проведения собраний и конференций. Для организаторов это время особенно благоприятно, так как все события и встречи проходят гладко и без происшествий.

Можно заняться умственной или творческой деятельностью. Люди ощущают тягу к знаниям, поэтому если вы решили научиться чему-либо, не откладывайте это на потом. Можно заняться теми вещами в работе, которые вам не очень приятны – сегодня монотонный процесс будет в радость.

В этот день хорошо запланировать тренировку. Физическая нагрузка будет благоприятна для вас, а тело гораздо быстрее восстановится. Идеально подойдут силовые тренировки, где расходуется много энергии, а мышцы быстро устают.

Что нельзя делать

18 сентября – день, когда высока вероятность конфликтов. Не стоит обращаться в государственные органы, если вы быстро хотите получить результат. На вашей коммуникации может сказаться человеческий фактор, что чревато конфликтами.

Для любовных и межличностных отношений эти сутки тоже могут быть опасными. Если ваш партнер или друг провоцирует конфликт, постарайтесь свести его на «нет». В этот день могут случиться крупные ссоры, которые затянутся надолго.