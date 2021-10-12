Народные приметы на 13 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя ходить в гости и принимать подарки?

Православные в этот день чтят память святого Михаила, который был первым в истории митрополитом киевским. В народе праздник называют Михаилом Соломенным, так как на Руси было принято сжигать солому из подушек и одеял.

История праздника

Согласно преданию, Михаил прибыл из Константинополя по поручению патриарха Николая II, чтобы крестить князя Владимира. После этого он отправился в Киев, где обращал язычников в христианскую веру и помогал распространению христианства на Руси.

Так он стал первым митрополитом Киевским. Его мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре.

Что можно делать

На Руси было принято сжигать солому из подушек, одеял и матрасов. Кровать делали из свежей соломы. Считалось, что такой обряд отпугнет нечисть в доме и принесет счастье всем живущим там людям.

Так как современные подушки и матрасы сделаны не из соломы, достаточно провести генеральную уборку в доме.

Кроме того, день благоприятен для любых начинаний. Например, если вы собираетесь открывать свое дело, то 13 октября – наиболее благоприятный для этого день, сообщает 5-tv.ru.

Что нельзя делать

Плохой приметой считалось ходить в гости или принимать кого-то у себя. Считалось, что если к вам придут родственники, то дело наверняка закончится ссорой. Не стоит брать подарки от малознакомых людей или тех, кто может желать вам беды. Они могут принести неприятности.