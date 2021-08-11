Четыре признака, что вы умеете читать чужую энергетику

Есть те, кто крайне чувствителен к чужим вибрациям.

Каждый человек обладает собственной энергетикой: с кем-то общаться приятно, с кем-то нет.

Большинство людей не придает этому большого значения, но есть те, кто крайне чувствителен к чужим вибрациям. Понять, что вы склонны считывать энергетику окружающих можно по нескольким признакам:

1. Вас считают восприимчивым, или даже мнительным человеком. Вы переживаете все события – положительные и отрицательные – гораздо глубже остальных. Возможно, вы даже не задумывались над тем, что часть переживаемых вами эмоций – не ваши, вы просто считали их с других и пережили, как свои собственные. Это отчетливо проявляется, когда вы смотрите фильмы со сценами насилия или трагическими эпизодами: эти ситуации несут в себе настолько сильную негативную энергию, что, даже вбирая ее через экран, вы можете расплакаться или долго испытывать физический дискомфорт.

2. Вам сложно находиться в местах скопления людей: вы уверены, что не любите толпу. А на самом деле огромное количество различной энергетики считывается вами подсознательно и вносит сумбур в ваше эмоциональное состояние и часто сказывается на физическом самочувствии.

3. Ваша интуиция иногда доходит до уровня ясновидения. Сами не понимая как, вы чувствуете, что с человеком может что-то произойти и сообщаете ему об этом. А поскольку ваши предчувствия очень часто оправдываются, люди начинают избегать вас, считая причиной происходящего.

4. Вам не составляет труда распознать ситуацию, когда вас пытаются обмануть. Это может быть как следствием высоко развитой интуиции, так и умением считывать сиюминутное внутреннее состояние человека. Вы не можете логически объяснить, как вы это поняли, но сразу четко осознаете, что вам врут.

Если вы поняли, что относитесь к людям, легко считывающим чужую энергетику, вам необходимо беречь себя, чтобы не «перегореть». Для этого есть простой способ проверки собственной «зарядки». Поднимите левую руку ладонью вверх. Правой ладонью на расстоянии 1 см от поверхности медленно ведите вдоль левой руки от кисти до локтя. Остановитесь сразу, как только почувствуете «преграду».Чем ниже вы остановили правую ладонь, тем ниже заряд внутренней батареи. Это значит, что вам необходимо отдохнуть и накопить ресурс, чтобы не случился нервный срыв.