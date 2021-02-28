Не доверяйте внутреннему голосу — любовный гороскоп на 1 марта

Сегодня стоит опираться на факты, а не на слухи и свою интуицию.

Овен ‌‌

Сегодня обстоятельства подготовили отличную почву для серьезного разговора влюбенного Овна со своим партнером, дело за малым - готовностью самих сторон. Важна не только отзывчивость Овна, но и ответная честность любимого человека, иначе диалог станет лишь формальностью, с имитацией искренности.

Телец

Влюбленным Тельцам этот день поможет сбавить накал страстей, уменьшить свою зависимость от привычек и включить вместо чувств логику. Многие представители знака почувствуют, что исчерпали (на данный момент) свой прежний боевой потенциал и прежний изматывающий формат отношений им больше не по плечу.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам говорить с партнером о чем угодно, только не о своих тайных планах, мечтах и чувствах: однажды, как уже не раз бывало в прошлом, это может выйти им боком. К счастью, следовать этой рекомендации будет несложно: нейтральных, но интересных тем для беседы достаточно.

Рак ‌‌

Сегодня сама жизнь предлагает Ракам отложить в сторону эмоции и поговорить с любимым человеком конструктивно. Но многие Раки отвергнут это уникальное предложение и предпочтут оставаться в мире своих грез или иллюзий - это легкий способ закрыть глаза на правду или уйти от неприятного им разговора.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам верить или честному слову своего партнера, или объективной внешней информации, но не своим смутным предчувствиям. Самая шаткая опора - собственные эмоции и ощущения, легко уводящие в мир иллюзий. Не будут лишними дипломатичность, дружелюбие и уважение к чужому мнению.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит бояться недоразумений в своих отношениях с любимым человеком: все туманные моменты легко проясняются (или предупреждаются) при помощи убедительных фактов и логики. Звезды настоятельно советуют сделать это сейчас, чтобы минимизировать цепочку «скользких» ситуаций на будущее.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы легко прячут свои слабости (или факты о себе) за потоком красноречия. Общительность, дипломатичность и умение не лезть за словом в карман окажутся для них настоящим спасением, если обстоятельства мешают им встретиться с партнером лично или быть с ним полностью откровенными.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам не стоит говорить всей правды о себе кому бы то ни было. Не стоит распахивать душу не только объекту своих чувств, но и общим с ним друзьям, знакомым и близким. Причина проста: решившемуся на откровенность Скорпиону придется быть честным, что не всегда в его интересах.

Стрелец

Сегодня звезды советуют влюбленным Стрельцам говорить лишь о том, в чем они хорошо разбираются. Лучше не трогать тонкие темы с интимной психологической подоплекой. Это поможет им предстать перед партнером в лучшем свете и обойти сомнительные моменты отношений, уже назревающие в близком будущем.

Козерог

Сегодня склонность Козерогов к четкому ведению дел способна победить нежные чувства - но это не значит, что они их лишены. Просто на первом месте у них деловые контакты, а не личные. Прежде, чем порадовать комплиментом пассию, Козерог должен закрыть важную сделку или отчитаться перед начальством.

Водолей

Сегодня Водолеи нуждаются в контакте с любимым человеком, где бы он ни находился, и держат с ним связь на любом расстоянии. Даже стеснительным Водолеям не придется искать тему для разговора или повод для сообщения. Это прекрасные сутки для обмена идеями, которые сильнее сплотят вашу пару в будущем.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленным Рыбам лучше не идти на поводу у своих ощущений - или не доверять подсказкам одного лишь внутреннего голоса. Стоит собрать побольше объективной информации о новом партнере: это поможет вам понять природу его ожиданий, увидеть себя его глазами или «глазами» его референтной группы.