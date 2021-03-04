Инициатива бывает наказуема — финансовый гороскоп на 5 марта

Не стоит делиться своими идеями и мыслями с начальством и коллегами. Они не оценят.

Овен ‌‌

У Овнов неблагоприятный день для профессионального обучения и обмена опытом. Если вам требуется усвоить большой объем информации, то приступайте к этому с утра пораньше, когда ваш интеллект будет в хорошей форме. Во второй половине дня усиливаются деструктивные тенденции, и вам труднее проводить аналитическую обработку информации. Не лучшее время для работы программистов и для проведения торговых операций.

Телец

Тельцам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. В это время обстоятельства будут складываться благоприятно для деловой активности. Сосредоточьтесь на решении актуальных вопросов по текущим делам. Во второй половине дня могут произойти непредвиденные технические сбои, что негативно отразится на производительности труда.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется воздержаться от ведения переговоров и подписания важных документов. Если без этого нельзя обойтись, то основные дела желательно провести в первой половине дня. В конце дня внешние обстоятельства могут препятствовать любым вашим инициативам. Особенно это касается взаимоотношений с вышестоящим руководством.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам воздерживаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег. Особенно это относится к оценке их личностных, а не профессиональных качеств. Если у вас с кем-то из коллег плохие отношения, то лучше дистанцироваться от контактов с ними. В противном случае может получиться конфликтная ситуация и ваша деловая репутация пострадает.

Лев ‌‌

С утра Львов, имеющих свой бизнес, потянет на сомнительные финансовые спекуляции. Если ваша профессиональная деятельность связана с оптовой торговлей или трейдингом на валютной бирже, то вы рискуете заключить невыгодные сделки. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых заимствований. Также вам может не хватить денег для обслуживания текущих платежей по кредитам.

Дева ‌‌

Ожидания Дев относительно исполнения обещаний начальством могут не оправдаться. Например, вы можете не дождаться выплаты денежной премии или иных поощрений. Это не лучший день для поисков новой работы, прохождения собеседования и подписания трудового договора. Тем, кто учится, не рекомендуется откладывать сдачу экзаменов и зачетов на вторую половину дня.

Весы ‌‌

Звезды советуют Весам ограничить посторонние контакты в рабочее время. Дело в том, что вы будете склонны эмоционально включаться в разговоры с приятелями и друзьями, и это может отвлечь ваше внимание от выполнения профессиональных обязанностей. Цените рабочее время. Наиболее важные дела лучше запланировать на первую половину дня.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше воздерживаться от начала новых дел. Не следует переделывать или усовершенствовать те технологические процессы, которые и так пока неплохо работают. Отдавайте предпочтение традиционной для себя работе, которой вам приходится часто заниматься. Ищите опору в отношениях с коллегами по трудовому коллективу.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется воздерживаться от инициатив в работе и не делать того, о чем вас никто не просит. Сегодня вам будет трудно справиться со своими эмоциями, однако старайтесь сдерживать свое недовольство и раздражение по некоторым вопросам. Не планируйте на конец дня важных дел. Отдавайте предпочтение решению текущих вопросов.

Козерог

Козерогам, работающим с документами и информацией в офисе, рекомендуется не торопиться и внимательно перепроверять себя. В этот день вы будете склонны допускать ошибки, особенно в конце дня. Не следует планировать на это время деловые поездки и встречи. Попытка привлечь других людей к решению своих дел может потерпеть неудачу. Полагайтесь больше на себя.

Водолей

Несмотря на приложение больших усилий в работе, Водолеи сегодня могут не почувствовать соответствующей финансовой отдачи. Возможно, вам придется выполнять низкооплачиваемую работу. Не исключены задержки с оплатой за ранее выполненную работу. У бизнесменов не лучшее время для инвестиций в развитием проектов.

Рыбы ‌‌

Склонность Рыб к деловым инициативам сегодня может оказаться не вполне уместной. Если начальство выскажет вам свое недовольство, значит, вы где-то переусердствовали или вышли за рамки своих полномочий. Руководящим работникам пока лучше воздержаться от принятия важных управленческих решений. В целом вы можете чаще сталкиваться с препятствиями при реализации своих замыслов.