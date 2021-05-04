Не суетимся — финансовый гороскоп на 5 мая

Сегодня наши планы могут быть расстроены, а суета и спешка только усугубят положение.

Овен

У Овнов достаточно сложный день с точки зрения распределения финансовых ресурсов. Возможно, вам будет не хватать наличных денег. Однако постарайтесь перейти на экономичный режим. Лучше отказаться от каких-то несрочных покупок, чем влезть в долги. Особенно сложная ситуация может возникнуть у бизнесменов – вам может не хватить оборотных средств для поддержания своих проектов.

Телец

Тельцы в этот день будут настроены на проявление предпринимательских инициатив. Однако вы можете столкнуться с сопротивлением и даже препятствиями со стороны деловых партнеров. Поэтому будьте осмотрительнее и в своих инициативах старайтесь не ущемлять интересов других людей. День неблагоприятен для развития делового сотрудничества. Учащиеся столкнутся с трудностями при сдаче экзаменов.

Близнецы

Достаточно непросто складывается этот день для Близнецов, занимающих руководящие должности. Возможно, вам будет нелегко добиться того, чтобы подчиненные точно и своевременно исполняли ваши поручения. Старайтесь держать на контроле текущие дела и отслеживать их продвижение. Могут возникнуть торможения в делах из-за технических неполадок.

Рак

У Раков не лучшее время для профессиональной учебы, обмена опытом и планирования. В первую очередь это может затронуть представителей творческих профессий, ученых, преподавателей, конструкторов. Будьте внимательнее при ведении деловой переписки и в служебных командировках. Старайтесь не искать обходные пути там, где открытые действия не приносят нужного результата.

Лев

Очень неустойчивое положение в карьере может быть сегодня у Львов. Несмотря на вашу энергичную деятельность, могут периодически возникать неожиданности, препятствующие результату. Также, вас могут отвлечь от профессиональных обязанностей домашние и семейные неурядицы. Сложнее всего будет довести до полного завершения запланированные на сегодня дела.

Дева

Нелегкий день ожидает Дев, обучающихся в вузах. Могут осложниться ваши отношения с преподавателями и однокурсниками. При выполнении экзаменационных заданий преподаватели могут предъявить завышенные требования к вашим знаниям, и это может стать причиной неудачи. У бизнесменов могут быть сложности при выстраивании деловых отношений с иностранцами и бизнесменами из других регионов.

Весы

Весам в этот день рекомендуется более тщательнее подходить к своей работе. Любая неточность или пренебрежение к деталям заставит вас заново вернуться к уже выполненной работе, чтобы переделать и исправить дефекты. Поэтому лучше делать работу медленнее, но качественнее. Особенно это относится к подготовке статистических и бухгалтерских отчетов.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день может быть связан с упущенными возможностями. Дело в том, что вам могут предложить присоединиться к совместной деятельности с деловыми партнерами, однако внутренняя недоверчивость может помешать вам использовать предоставляющийся шанс. В целом ваша нерешительность может стать причиной торможения в делах.

Стрелец

Стрельцы в ходе сегодняшней профессиональной деятельности могут столкнуться с проблемами во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Это особенно относится к офисным служащим и тем, кто работает в строительных организациях. Возможно, вы будете испытывать неудобства при выполнении своих обязанностей на рабочем месте.

Козерог

У Козерогов, проходящих профессиональное обучение, этот день может быть связан с определенными трудностями. Прежде чем переходить к изучению нового материала рекомендуется хорошенько повторить пройденный материал. Не полагайтесь на память, конспектируйте самое важное. При работе в сфере услуг старайтесь внимательнее фиксировать пожелания клиентов, чтобы ничего не упустить из виду.

Водолей

Водолеи сегодня рискуют не успеть своевременно выполнить задания по работе, и этим самым могут навлечь на себя недовольство начальства. Не исключено, что вам понизят уровень зарплаты или задержат выплату. Не ищите обходные пути в работе, связанные с нарушениями закона и служебных инструкций. Помните, что только добросовестным трудом вы можете добиться поставленных целей.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется сдерживать свои эмоции, даже если что-то пойдет не так, как вы планировали. Это особенно относится к тем, кто работает с документами или связан с транспортом или торговлей. Некоторые деловые контакты могут сорваться – запланированная деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам. Не торопитесь и не суетитесь – это только мешает делу.