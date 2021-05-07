Копейка рубль бережет — финансовый гороскоп на 8 мая

Сегодня стоит меньше тратить и больше копить.

Овен

Это удачный день для предприимчивых Овнов, которые зарабатывают деньги, имея сразу несколько источников доходов. Постарайтесь хорошенько, на несколько ходов вперед продумывать свои шаги – это позволит вам извлечь максимум прибыли. Также это удачное время для урегулирования дел, не подлежащих широкой огласке. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель.

Телец

Тельцам звезды советуют не ограничиваться индивидуальным трудом и искать контакт с группой единомышленников. В ходе коллективного сотрудничества вы сможете добиться более впечатляющих результатов, поскольку ваши интересы будут совпадать. Возможно, вам предложат работу по совместительству. Бизнесменам рекомендуется стоить планы на будущее.

Близнецы

Близнецам сегодня будет выгоднее работать в непосредственном контакте с начальством. Ваши отношения с начальством станут более доверительными и вы сможете стать более полезными друг другу. Возможно, вам поручат работу, которая будет свидетельствовать о повышении вашего профессионального статуса. Также у вас могут вырасти дополнительные доходы от выполнения частных заказов.

Рак

У Раков удачное время для прохождения курсов ускоренного обучения в составе группы единомышленников. В ходе обмена мнениями вы сможете более прочно усвоить учебный материал и узнать много интересного. Успешно проходят дальние командировки. Бизнесменам рекомендуется прилагать усилия для рекламной раскрутки и расширения географии бизнеса.

Лев

Львам, занимающим руководящие должности, сегодня удастся принять единственно верные управленческие решения. Это особенно относится к кризис-менеджерам, работающим в жестких условиях нехватки времени на обдумывание решений. Успешно поработают сотрудники банков. Бизнесмены смогут договориться с банком об открытии кредитной линии на выгодных условиях.

Дева

Девы сегодня смогут укрепить свою деловую репутацию в глазах клиентов и деловых партнеров. Ваше деловое сотрудничество с другими людьми будет успешно развиваться. Можно принимать участие в многостороннем переговорном процессе и подписывать итоговые документы. Успешно идет профессиональное обучение. Хорошо сдавать экзамены по переаттестации.

Весы

У Весов удачное время для совершенствования навыков практической работы. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет дело с техникой и механизмами. Можно заниматься освоением компьютерных технологий, находить и устранять технические неполадки при проведении ремонтных работ. Хорошо проявят себя мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Скорпион

Скорпионы сегодня успешно смогут работать в паре с деловым партнером. При необходимости можно делегировать часть своих полномочий – результаты работы от этого не пострадают. Прислушивайтесь к мнению партнера и позвольте ему быть инициатором в делах – это положительно отразится на результатах вашей совместной деятельности. Успешно пойдут дела по обслуживанию клиентов.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют максимум внимания уделять отношениям с коллегами и подчиненными. Чем гармоничнее вы будете сотрудничать с коллегами, тем результативнее пойдут ваши дела. Ставьте перед собой цель не уходить с работы, не доведя дела до завершения. Успешно поработают коммунальщики, строители. Офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте.

Козерог

Козероги сегодня не чужды азарта в делах. Фортуна будет на вашей стороне в делах, связанных с торговлей, модой, отдыхом и развлечениями. Успешно пойдут рекламные мероприятия. Ищите творческую работу, которая помогла бы вам добиться более высокой производительности. Можно тестировать новые методы в работе с целью усовершенствования.

Водолей

Водолеям удастся увеличить уровень доходов от деятельности, связанной со строительством, сделками с недвижимостью, ремонтными работами и коммунальными услугами. Офисные служащие также вполне успешно поработают. Обязательно доводите до конца начатые дела. Для бизнесменов это хороший день с точки зрения инвестиций в недвижимость.

Рыбы

Рыбам рекомендуется активнее вступать в деловое взаимодействие с окружающими людьми. Если перед вами стоит задача, которую вы не в состоянии решить самостоятельно, то подключайте имеющиеся у вас деловые связи. При необходимости, вы сможете найти того человека, который поможет решить ваш вопрос. Также это удачное время для учебы и торговли.