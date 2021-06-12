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Беремся за то, что хорошо идет — финансовый гороскоп на 13 июня

12 июня 2021ГороскопыРамблер

Сегодня не стоит экспериментировать. Лучше работать над тем, в чем вы профи.

Беремся за то, что хорошо идет — финансовый гороскоп на 13 июня
Фото: depositphotos

Овен

У Овнов сегодняшний день может сложиться неоднозначно. Многое будет зависеть от того, чем конкретно вам приходится заниматься. В некоторых делах, особенно относящихся к сфере недвижимости, строительства и коммунального хозяйства, вы можете столкнуться с трудностями. Однако там, где требуется проявить творческую выдумку и изобретательность, вы вполне преуспеете.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют воздержаться от новых деловых знакомств. Особенно следует воздержаться от контактов с совершенно незнакомыми людьми, о которых вам не удается навести справки. В противном случае вы можете столкнуться с неприятностями. Вместе с тем это неплохой день для офисных служащих и коммунальщиков.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день может быть связан с убытками в результате нерационального использования финансовых ресурсов. Бизнесменам рекомендуется более тщательно взвешивать риски, прежде чем инвестировать деньги в проекты. Между тем это удачное время для контактов и работы с документами. Консультанты смогут преуспеть в работе с клиентами.

Рак

Попытка Раков проявить инициативу в делах может привести к негативным последствиям. Дело в том, что сегодня вы можете недостаточно отчетливо ощущаете границы, за которые переходить не следует. Особенно это касается взаимоотношений с начальством. Поэтому начальство может обвинить вас в самоуправстве, выходе за рамки профессиональной компетенции.

Лев

Этот день может сложиться весьма неоднозначно для Львов, проходящих профессиональное обучение, а также находящихся в служебных командировках и на вахте. Не исключены неприятные инциденты из-за нарушений дисциплины. Помните, что ваши прогулы или долгое отсутствие на рабочем месте не останутся незамеченными. Успешнее всего пойдет работа у индивидуальных предпринимателей.

Дева

Чем меньше Девы будут вовлечены в коллективные процессы, тем лучше для результатов вашей работы. Старайтесь не привлекать к себе внимания. Возможно, в условиях некоторых ограничивающих обстоятельств вы окажетесь более эффективными. Воздерживайтесь от рисков, особенно если это связано с техническими испытаниями и пусконаладочными работами.

Весы

Весы смогут сегодня успешно действовать на опережение. Возможно, вы сумеете предвидеть ход событий, и это поможет вам избежать неприятностей. Старайтесь прислушиваться к подсказкам своей интуиции при принятии важных решений. Хорошо заниматься составлением планов и работать с прицелом на будущее, когда результат будет получен не сразу. А вот с начальством без крайней необходимости лучше не пересекаться.

Скорпион

Удачно складывается этот день для Скорпионов, занимающих руководящие должности. Вы сможете наладить контакт с подчиненными, и они будут надежны и точны в исполнении ваших поручений. В свою очередь подчиненные могут быть уверены в поддержке со стороны начальства, когда это потребуется. А вот студенты могут столкнуться с трудностями при прохождении производственной практики.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется повышать уровень профессиональных знаний. Вам не составит особого труда изучить большой объем материала и использовать полученные знания в своей практике. Ваш интеллект будет весьма активен. Однако это не лучшее время для работы с финансовыми потоками в бухгалтериях и банковских структурах. Есть риск допустить ошибку при заполнении реквизитов на проведение платежей.

Козерог

Козерогам в этот день лучше воздержаться от подписания важных документов, особенно если это относится к сфере недвижимости, аренде или купле-продаже помещений. Между тем это удачное время для оформления документов на получение ипотечного кредита и урегулирования вопросов с наследством. У бизнесменов успешно идет работа по инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Водолей

Водолеи сегодня преуспеют в делах, если сумеют подстроиться под складывающиеся обстоятельства. Сейчас от вас не требуется личной инициативы. Главное – гармонично адаптироваться под внешние обстоятельства, которые могут складываться благоприятно для вас. Это особенно относится к работникам сферы услуг. А вот с коллегами могут возникать напряжения.

Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется проявить внимание к коллегам, с которыми вы рядом работаете. От гармоничного сотрудничества с ними во многом зависит успех ваших дел в этот день. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете и в которой чувствуете себя опытными профессионалами. Не увлекайтесь экспериментами и совершенствованием того, что и так хорошо работает.

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