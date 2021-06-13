Добавляем любому процессу «огня» — гороскоп на 14 июня

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве не просто склоняет к творчеству или спортивному азарту, а способна устроить их взрыв на ровном месте.

При таком настрое неожиданные обстоятельства, неотложные дела и сигналы тревоги будут скорее благом, чем злом: благодаря им, будет куда направить энергию. Добавив любому процессу «огня», день также создаст предпосылки для пробуксовки. Чтобы обойти препятствия, придется искать компромисс или задействовать альтернативный сценарий. Это подходящее время для игр, тренировок, экспериментов, активных рзвлечений. Не помешают меры защиты, так как возрастает риск аварий и травм.

Овен

Овны сегодня получают карт-бланш на креатив. Их преимущества - энергия, юмор, игровой азарт и умение держать равновесие. Они готовы вновь включиться в системный затратный эксперимент, в занятия экстремальным видом спорта или в другую активную деятельность с элементом риска. Им стоит помнить, что сейчас силен фактор случайности, и заново изучить правила игры, чтобы иметь меньше проблем в будущем.

Телец

Тельцам день добавляет волнений. Уклад жизни становится непредсказуемым, даже в плановых акциях ждут сюрпризы. Возможен новый этап домашних обновлений или модернизации бизнеса, поворот в деле с недвижимостью. У родителей добавляется системных забот в связи с нуждами детей. Становятся важны боевые или спортивные качества. Возрастает риск нервозности, форс-мажорных ситуаций, обострения конфликтов.

Близнецы

Сегодня вокруг Близнецов закипит жизнь. События не всегда пойдут по плану, зато будет интересно. Поступят свежие новости, появится материал для размышлений или повод для неожиданных контактов. Не обойдется без приключений в дороге, в бизнесе, в общении с друзьями, детьми или соседями. Возможны системные препятствия в платежных операциях и в путешествиях. В любой игре полезно иметь запасной ход.

Рак

Сегодня стоит быть внимательнее Ракам-бизнесменам, всем, кто ведет финансовые операции и реорганизует бюджет. В материальных делах легко стать жертвой общей ситуации или коллективной ошибки. Нужна дальновидность, велик риск допустить стратегический просчет и усложнить перспективу на будущее. Если промах был допущен раньше (например, сделаны неудачные инвестиции), наступают системные последствия.

Лев

Сегодня активность Львов наталкивается на ограничения, и многие из них им уже знакомы. Если у них короткая память или они делают новый ход без учета прежних уроков - они начинают бег по кругу. Именно их инициатива грозит спровоцировать новый виток деловой конкуренции, коллективных разногласий или принципиальных профессиональных конфликтов. Им следует быть дипломатичнее, корректнее и дружелюбнее.

Дева

Сегодня Девам не стоит рассчитывать на стандартный сценарий: многое пойдет не так, как задумано. Если сами Девы верны своим привычкам, вероятны капризы у их детей, друзей, близких. Высока вероятность оказаться заложником непредвиденных обстоятельств. Возможно, вам придется поволноваться, пересмотреть стандартный режим, переосмыслить творческие идеи, планы на отпуск или родительские обязанности.

Весы

Сегодня Весам стоит заранее подстраховаться: привести в боевую готовность не только основной план, но и альтернативный. В любом деле не помешает заручиться поддержкой, дублером, запасным равноценным вариантом. Такой маневр добавит устойчивости и позволит не бояться форс-мажорных обстоятельств. Весам-родителям стоит быть в курсе планов детей: они могут «попасть в переплет» за компанию с друзьями.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов требуется целый комплекс качеств, порой исключающих друг друга. Например, дисциплина, артистизм, пробивная сила и независимость. Это день серьезных игр. Многим Скорпионам предстоит сделать смелый шаг, от которого зависит карьера или статус. Будет нелегко пройти кастинг, угодить начальству. Если впереди борьба, стоит заранее учесть изобретательность и упрямство конкурентов.

Стрелец

Обстоятельства этого дня пробуждают в Стрельцах дух авантюризма, но советуют им держаться в определенных границах. Не стоит выходить за рамки составленных ранее планов, намеченных маршрутов, проведенных исследований, игнорировать законы, правила и договоренности. Точный протокол действий поможет быстрее сориентироваться в момент непредвиденного поворота событий (который сегодня очень вероятен).

Козерог

Козерогам стоит просчитывать каждый шаг, так как наступает полоса опасных игр. Без должной осторожности можно оказаться на краю пропасти и поставить под угрозу сразу несколько важных сфер: бюджет, любовь, дружбу, успех значимого проекта, благополучие детей. Легко сломать систему защит и дискредитировать свои принципы. Если авантюр не избежать, желательно заранее определить грань дозволенного.

Водолей

Сегодня Водолеи будут свидетелями чужой активности - например, игр своих детей или действий конкурентов. Ситуация позволяет держать дистанцию и оставаться в роли зрителя, но многие Водолеи все же вступят в игру (например, поддавшись на провокацию). Им стоит придерживаться дипломатичной и дружелюбной тактики: радикальные меры чреваты неприятностями, легко настроить против себя друзей или близких.

Рыбы

День сулит Рыбам новые срочные хлопоты или продолжение старых. Причиной суеты может стать неожиданная ситуация (болезнь, сбой, поломка). Не исключены перемены в плане, маршруте или расписании. Вероятно, придется ускориться и совмещать несколько направлений. Возможны капризы у детей и питомцев. В нервозной обстановке возрастает риск ссор с коллегами, работниками сервисов и персоналом учреждений.