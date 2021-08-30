Проводим последний день лета бодро — гороскоп на 31 августа

23-24 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Юпитера обещает трудный успех, веру в который терять ни в коем случае не следует.

Если не удастся добиться полного триумфа, его легко заменят моральная поддержка и надежда. Это день удачи, приходящей через преодоление мелких препятствий. Помехи, осложнения, недоразумения будут улажены не без усилий. Возможно, придется распутать клубок скрытых проблем, пережить осечку, поломку иди мини-аварию, пройти через риск, суету, хаос, конкуренцию, провокацию или ссору. В процессе продвижения к цели может пострадать здоровье, не исключены травмы, стрессы и обострения болей.

Овен

Сегодня Овнам предстоит двигаться к успеху трудным путем: через суету, спешку, споры, преодоление недоразумений, работу над ошибками. Возможны осечки из-за транспорта или инструментов, производственные интриги и конфликты. Не стоит недооценивать роль окружения: выиграют Овны, имеющие хорошую группу поддержки либо вовремя наладившие отношения с нужными службами, коллегами, клиентурой, партнерами.

Телец

Тельцам стоит следить за финансовой стороной дел: общую хорошую картину дня могут подпортить мелкие досадные сложности. Возможны денежные поступления, компенсации, премии, преференции благодаря должности - но также есть риск путаницы, обмана, убытка или утечки. Крупные расходы этого дня могут стать разумным целевым вложением, особенно, если это траты на поддержку красоты, престижа или здоровья.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно не терять надежду: сложная ситуация, включая скандал, аварию или интригу, завершится неплохо. Если проблема не решена, останется шанс уладить ее позже. Если не досталось материальных благ, их скомпенсирует моральное удовлетворение, одобрение учителя или друзей. В случае домашней ссоры, творческого поражения или проигрыша в деловой конкуренции судьба ниспошлет вам утешение.

Рак

Сегодня лучше других чувствуют себя Раки, настроенные на общую волну. День добавляет вдохновения, удачи и тайной поддержки, если вы участвуете в делах семьи, группы друзей или в напряженных общественных событиях, «болеете» за ту или иную команду, идею. Ваши индивидуальные начинания могут оказаться неудачными, личные чувства могут быть не замечены, а идеалы попраны. Возможны осложнения в поездках.

Лев

Сегодня у Львов есть шанс дополнительно расширить кругозор и заглянуть в будущее. Для этого им нужно оказаться в подходящей среде - например, в группе друзей или партнеров. Важным фактором станет присутствие в этом сообществе знакомых влиятельных лиц: дружба и покровительство с их стороны не будут лишними. Но не стоит решать на этом фоне конкретные деловые задачи или идти на сомнительные сделки.

Дева

Девам сегодня стоит учесть вероятность конфликтов, вызванных их же тактикой. Возможен личный спор, проверка управленческого мастерства или бойцовских качеств, обострение нечестной конкуренции, другой острый момент. Есть риск поддаться на провокацию и ввязаться в опасную для будущего интригу. Для хорошего исхода нужна группа моральной поддержки в лице коллег, родни или добровольных помощников.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на победу. Путь может быть нелегким, но в конце ждет успех или моральное удовлетворение. Будет получена помощь, взято препятствие, улажено недоразумение. Окажутся верны базовые расчеты, сработают главные принципы. Удачно завершится тренинг, игра, путешествие, испытание. Но некоторые сферы жизни пока останутся уязвимыми: здоровье, сервис, техническая сторона дел.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко попадают в ловушки и так же легко из них выбираются. День склоняет к авантюризму в мелочах и такие приключения могут стать отличным тренингом, например, если вы учитесь вождению или азам управления бизнесом. Ставить на кон все - риск, если у вас нет подстраховки, надежного партнера или наставника. Не стоит надеяться на удачный случай, позже он может обернуться против вас.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов сложна деловая обстановка, связанная с ведением бизнеса, выполнением служебных обязанностей и получением услуг. Здесь стоит опасаться интриг и личных ссор: они сыграют роковую роль в будущем. Более гармонична атмосфера свободного общения с ноткой личных симпатий. Получат продолжение научные конференции, корпоративные дискуссии, обмен профессиональными планами и новостями.

Козерог

Для Козерогов этот день может стать хлопотным и временами нервозным, но лениться и откладывать насущные дела без веских причин звезды им не советуют. Несмотря на возможные осложнения и недоразумения, итог делового марафона обещает стать удачным. Возможно, получится сделать даже больше, чем вы планировали. Занимаясь заботами текущего момента, есть шанс заодно довести до конца прежнее важное дело.

Водолей

Сегодня законный успех не достанется Водолеям легко. Придется вплоть до вечера прокладывать себе путь через джунгли запутанных препятствий. Это может быть поломка, интрига, нечестная игра, любовная ссора, деловой ущерб, недомогание, цепь мелких аварийных ситуаций. Возможно, придется применить ювелирное мастерство, проявить мужество, смекалку или хитрость, вникнуть в детали или разгадать секрет.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит позволять сбивать себя с толку - в противном случае, есть риск испортить нужные отношения и собственную репутацию из-за пустяка. В сложной ситуации (несправедливые нападки, осмеивание, провокации, нечестная конкуренция, шантаж) важно умело распознавать тактику агрессора и отражать атаки, оставаясь в правовом поле. Может пригодиться обращение к коллективному опыту и защите.