Понимаем все без слов — любовный гороскоп на 14 октября

Сегодня мы будет понимать вторую половинку даже по взглядам.

Овен

Сегодня у Овнов и их партнеров немало точек пересечения интересов помимо взаимной симпатии, и это отличная основа для дальнейших совместных планов. Свободным Овнам не стоит упускать подходящий момент для перспективных знакомств, которые особенно вероятны в сфере их хобби и групповой деятельности.

Телец

Для Тельцов день может ознаменоваться неожиданной дистанцией в отношениях с любимым человеком или другой необычной тенденцией - что намекает на новую и, возможно, ключевую фазу романа. Это особенно вероятно, если партнер - иностранец или занимает совершенно другое положение в социальной иерархии.

Близнецы

Сегодня обстоятельства работают на романтические связи Близнецов и помогают им реализовывать давние желания. Особую благосклонность звезды намерены проявить к Близнецам, чей предмет симпатий проживает за рубежом или был с ними долго разлучен: есть условия для взаимопонимания и повторного сближения.

Рак

Сегодня Раки могут свободно говорить с партнером на самые сложные для себя темы, включая мировоззренческие и интимные. Недостатком таких бесед станет необходимость контролировать свои истинные переживания, придавая им социально приемлемую окраску или адаптируя свои тонкие эмоции к чужим ожиданиям.

Лев

Сегодня Львы и их возлюбленные отлично понимают друг друга. Взаимопонимание будет царить во всем, кроме нюансов, связанных с уровнем свободы. Многим Львам придется принять установленную партнером или обществом дистанцию, даже если это расходится с их представлениями о гармоничном любовном союзе.

Дева

Сегодня влюбленные Девы склонны скрупулезно следовать плану, но сам план вовсе не обязательно будет их личным творением. Многие Девы будут тщательно следовать советам друзей или популярной системе «завоевания партнера». Звезды напоминают, что чужой шаблон не всегда работает в тонких любовных делах.

Весы

Сегодня Весам не о чем тревожиться: в их любовных делах вновь все идет, как надо. Отдельные сюрпризы лишь подтвердят факт их успеха или правильность их расчетов. Особым талантом Весов будет умение не торопиться и соблюдать все необходимые ритуалы. Отличный день для заранее продуманной инициативы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам сложно преуспеть в любовных делах, если они хотят быть в центре всеобщего внимания или действовать исключительно по собственным удобным правилам. Чтобы добиться своего, им вначале необходимо выйти из зоны комфорта, принять расстановку сил, особенности ситуации и правила игры.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам стоит проявить немного терпения и уважения к сложившемуся этикету. Даже если вас переполняют романтические чувства и сжигает нетерпение, постарайтесь честно соблюсти все базовые ритуалы (особенно те, что приняты в вашем близком окружении или в общей с пассией компании).

Козерог

Сегодня звезды помогут Козерогам обдумать свою любовную ситуацию «на холодную голову» и прийти к некоторым важным выводам. Если они не останутся глухи к новостям, советам со стороны и голосу собственного разума, то найдут выход даже из самого критичного и безнадежного, на первый взгляд, положения.

Водолей

Сегодня Водолеи скромны и это может лишить их того шанса в любви, которого они давно ждали и заслуживают. Эту особенность дня стоит учесть тем Водолеям, которые едва завязали роман или надеются вернуть прежний союз. Для постоянного партнера разумная сдержанность Водолея станет одним из достоинств.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам может быть сложно выразить свои истинные чувства. В силу внешних обстоятельств или собственного настроения, самые глубокие и тонкие их переживания окажутся под запретом или жестким контролем. Лучше не выбирать этот день для сокращения дистанции или доверительного разговора.