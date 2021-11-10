Учимся на чужих ошибках — гороскоп на 11 ноября

7-8 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Юпитера оправдывает свою славу «талисмана удачи»: сработает правильный расчет или выручит счастливый случай.

Возможна поддержка от друзей, покровителей, общественных организаций. Тех, кто не может улучшить свои дела сейчас, подбодрит чужой пример. Но везение не снимет проблем. Сохранится угроза тех или иных рисков, почва для технических сбоев, личных и социальных конфликтов, идейных разногласий, зависти. Не вся помощь будет добровольной и прозрачной, не исключены добрые дела с «задней мыслью». Важно мудро распорядиться подарком судьбы и не полагаться на него всецело.

Овен

Сегодня Овны начнут смотреть вперед с оптимизмом. Если ваши собственные дела пока идут неважно, звезды советуют порадоваться за друзей по несчастью: их успехи - залог того, что и ваша проблема имеет шанс на разрешение в пределах ближайших недель. Не стоит медлить, если вы нуждаетесь в покровительстве, но будьте осмотрительнее, чтобы не испортить отношения с влиятельными и ресурсными людьми.

Телец

Сегодня успехи Тельцов зависят не только от верного расчета и суммы прежних обстоятельств, но и от счастливого случая, «человеческого фактора». Этот день может принести всплеск позитивных эмоций и больших надежд. Энергию душевного подъема желательно направить строго на задачи момента. Не стоит строить долгосрочные планы: есть риск потерпеть в них крах или связать себя непосильным обязательством.

Близнецы

Этот день обеспечит Близнецам моральную поддержку, но не снимет с них полностью груз текущих проблем. Многим представителям знака придется смириться с задержкой желаемых перемен из-за служебных дел, домашних забот, болезни, поломки или иного рокового стечения обстоятельств. Возможно, придется временно поступиться своими мечтами и убеждениями, отложить отправку в путь или смену места работы.

Рак

Сегодня звезды предлагают Ракам жить интересами своей группы: семьи, друзей, нынешней или будущей родины, игрового или профессионального сообщества. От этого зависит восприятие итога дня как провала или удачи. Не исключено, что вам придется пожертвовать своими интересами ради общих, а коллективный успех принесет вам индивидуальные сложности - например, психологические или финансовые перегрузки.

Лев

Этот день принесет Львам поблажки, если они соблюдали заданные правила - и может добавить проблем, если они были неуживчивы и пытались бунтовать. В последнем случае, есть риск столкновения с влиятельными людьми и структурами, конфликта с друзьями, земляками или домочадцами. Может не помочь широкий жест перемирия и запоздалое обращение к покровителям. В любом случае, высока вероятность волнений.

Дева

День может принести Девам добрые вести - но одновременно способен добавить забот, создать почву для психологических перегрузок, переутомления и обострения некоторых недомоганий (особенно, связанных с излишествами). В центр внимания могут попасть друзья, питомцы, плоды трудов, любимая работа или хобби. Возможны дополнительные хлопоты у Дев, сдающих проект, готовящихся к переезду или увольнению.

Весы

Сегодня звезды обещают Весам удачное разрешение проблемы, но не гарантируют, что оно будет полным и окончательным. Многим Весам еще предстоит разбираться с важными нюансами истории - например, юридическими, бытовыми или финансовыми. Не исключено, что придется перестроить бюджет, отдать долг, отблагодарить кого-то за помощь. Нежелательно увлекаться новыми тратами и дорогостоящими удовольствиями.

Скорпион

День склоняет Скорпионов к различным перегибам и гиперкомпенсациям: перееданию, выходу за рамки правил, гордыне, навязыванию своей позиции, сверхэмоциональности, захвату территории, тяге к престижу, нагнетанию страхов, усилению тайных комплексов. В порыве таких чувств есть риск взяться за проект не по средствам или взвалить себе на плечи явно лишний груз. Возможны идейные и бытовые конфликты.

Стрелец

Сегодня приключения завершаются для Стрельцов благополучно: поможет счастливое стечение обстоятельств, авторитет или удачное окружение. Но даже в хорошей ситуации есть подвох. Не исключено, что в дальнейшем всплывут неблаговидные подробности. Кто-то может оказать помощь с «темным» намерением. Стоит внимательнее выбирать попутчиков, собеседников, маршрут, транспорт, тему для беседы и способ связи.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам проверять источники денежных поступлений и не принимать слишком щедрые дары даже от друзей. Интерес к престижу и редкостям стоит сочетать с осмотрительностью. Важно оценить размер скрытых будущих рисков и налогового бремени при вложении или займе. Не помешает стать придирчивее в выборе покупок, внимательнее при общении с инвесторами, дольщиками и спонсорами.

Водолей

Сегодня Водолеев посетит удача, которую многие из них привыкли принимать как должное. Звезды напоминают, что ситуация изменилась, и дары судьбы все чаще несут подвох. Возможна идейная несовместимость с начальником, партнером или другой значимой персоной. Пора стать критичнее к «выгодным» деловым и личным предложениям, устойчивее к соблазнам и лести, чувствительнее к признакам лжи и провокаций.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не поддаваться всеобщему ажиотажу и собственным всплескам вдохновения. События дня добавят оптимизма и дадут надежду на психологическом уровне, но на деле ситуация останется напряженной. Это подходящий момент лишь для благотворительности, осознанной жертвы ради своих друзей или общего дела. Не стоит завязывать новые деловые отношения с иностранцами и влиятельными людьми.