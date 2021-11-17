Проживаем все эмоции — гороскоп на 18 ноября

14-15 лунные сутки. Сегодня пик напряжения придется на утро.

Конфликты в течение дня могут перейти в сферу коммуникаций, возможны активные дискуссии с множеством мнений или массовые выступления с притоком новых участников. В общении не исключена повышенная эмоциональность, вероятны преувеличения, нападки, провокации и манипуляции. Взаимодействие Луны, Меркурия и Юпитера усилит желание обсудить текущие дела и контуры будущего, но переговоры могут зайти в тупик из-за усталости. Опасности дня кроются в излишествах, от переедания до чрезмерных надежд и злоупотребления властью. Хлопотны и не во всем удачны поездки.

Овен

Утром Овнам лучше оставаться в боевой или деловой форме, поскольку вчерашние напряженные события еще не исчерпаны. Не стоит ослаблять контроль за ресурсами и бизнесом, меры безопасности. В течение дня активность может сместиться в сферу общения, так как последние события дадут много тем для разговоров и обсуждения дальнейших планов. В делах, переживших кризис, наметится обнадеживающий поворот.

Телец

Сегодня Тельцов могут ждать напряженные переговоры со значимым лично для них человеком или авторитетными в их кругу людьми. Многие Тельцы спровоцируют дискуссию сами. К общей непростой картине событий добавятся нюансы самочувствия: могут сказаться последствия волнений, нервозности, бессонницы. В проблемных «взрывоопасных» ситуациях не помешает привлечь к делу юристов или общественных наблюдателей.

Близнецы

Сегодня Близнецам не грозит недостаток информации или общения, но в центре их внимания не самая приятная повестка. Возможно, им придется обсуждать условия своей работы и оплаты труда, стоимость сервиса, темы платных услуг и дружбы, проблемы лечения болезней, тайные стороны бизнеса или интимные грани личных отношений. По возможности, звезды советуют выбирать для таких переговоров приватный режим.

Рак

Сегодняшний поворот событий может вселить в Раков большие надежды, к которым звезды советуют отнестись спокойнее. Не стоит строить новые конкретные планы на волне вдохновения или поступивших хороших новостей. Лучше использовать этот день для выправления и завершения сюжетов прошлого - например, для того, чтобы отблагодарить друзей, восполнить пробел в информационном поле, расплатиться с долгами.

Лев

Львам сегодня важно оставаться реалистами. Этот день внушает надежды, которые при непонимании момента становятся ловушкой. Возможен чрезмерный оптимизм друзей и партнеров, в том числе зарубежных. Звезды намекают, что благие намерения прошлого могут не исполниться в силу изменившихся обстоятельств. Не всегда возможно улучшить сделанное, наверстать упущенное или расширить проект на прежней основе.

Дева

Сегодня причиной душевного подъема Дев может стать удачный поворот событий в материальных делах, разрешение кризиса или насущной проблемы, обнадеживающее завершение исследования, путешествия или командировки. Многие Девы поверят в друзей, в любовь или в перспективы, которые ждут их за горизонтом - например, в другой стране. Желательно не привязываться к деталям, так как вскоре условия изменятся.

Весы

Весам сегодня лучше сконцентрироваться на материальном. Особый интерес (и иногда угрозу) представят различные расширения, излишества и дополнительные услуги. Возможны предложения от покупателя, продавца или спонсора, из банка, страховой компании или налоговой инспекции. День хорош для обсуждения нюансов, связанных с взаиморасчетом, погашением долгов, накопительной скидкой, кредитом, наследством.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не отвергать чужие дружеские жесты и быть за них благодарными, но не спешить с окончательным ответом и заключением долгосрочного договора. Не всем обещаниям и добрым намерениям этого дня суждено исполниться. Выгодное предложение вскоре может стать обузой. Нет смысла и реагировать на провокацию. В психологическом плане, стоит побороться с завистью и гордыней.

Стрелец

Стрельцам день может добавить хлопот. Будет сложно что-то планировать, самое простое дело способно превратиться в грандиозную эпопею с непредсказуемым исходом и побочными эффектами. Возможны сюрпризы при завершении проектов и передаче дел, осложнения в ходе уборки, ремонта, командировки, тренировки, дрессировки, лечения. Хорошая сторона дня - возможность расширить познания в практической сфере.

Козерог

Сегодня Козерогам везет и это не только поднимает их дух, но и толкает на лишние порывы. Они могут переоценить свой дар, превысить бюджетный лимит, нарушить диету, перестараться с выражением чувств, сделать что-то слишком рано или поздно. Щедрый жест или азартная игра хороши лишь на знакомом поле. Не стоит начинать новый проект и активно вкладываться в него. Удачный момент для отдыха, праздника.

Водолей

День позволяет Водолеям блеснуть широтой души, дарит дополнительный шанс или надежду что-то исправить. Есть возможность «красиво уйти», проявив напоследок благородство. Прежде чем пользоваться ею, стоит подумать: все может обернуться затратной и ненужной авантюрой. Не исключены перегибы разного рода: расходы, переедание, лишние заявления, всплеск эмоций. Кто-то может сыграть на ваших чувствах.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам разделить царящий вокруг настрой (например, эмоции своих друзей, родни, соотечественников), но не поддаваться ажиотажу в делах практических. В частности, нежелательно делать крупные покупки, выбирать пути следования и транспорт, средства связи и язык общения, жилье или страну проживания. Могут устареть маршруты, знания и связи. Над новостями издалека стоит подумать.