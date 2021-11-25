Риск притянет удачу — гороскоп на 26 ноября

22-23 лунные сутки. В критический момент эти сутки подарят второе дыхание.

Удача сегодня любит смелых, и «тот, кто не рискует, не пьет шампанского». Аспект Луны во Льве к Юпитеру побуждает бросить вызов судьбе и поставить многое на кон. Такой настрой может обернуться проблемой, если порожден негативными мыслями и направлен не на благое дело. День приглашает проявить широту души, но также подогревает опасные страсти, может склонить и к благородной жертве, и к авантюризму, злоупотреблениям, нечестной игре. Победа потребует энергетических и моральных вложений. Останутся высокими риски.

Овен

Сегодня Овны увлечены игрой, творчеством или своим любимым делом. У многих Овнов будет небезопасное хобби, или они будут браться за самые рискованные задачи в развиваемом ими проекте. Работа «на износ» с элементами риска может ждать рекламщиков, фрилансеров, артистов, спортсменов, тренеров. День подходит для участия в крупных соревнованиях и массовых мероприятиях, для тренировок на выносливость.

Телец

Сегодня самая конструктивная черта Тельцов - упорство в достижении благой цели (например, обустройства своих владений), и звезды его всячески приветствуют. В то же время им стоит остерегаться противоположных мотивов: завышенных запросов и ожиданий, чрезмерной экспансии в доме, переедания, упрямства, бытовой и деловой конфликтности, вызывающей манеры поведения с влиятельными людьми и сообществами.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на яркий, интересный и в целом удачный день. Вчерашние приключения, игры и путешествия обещают закончиться благополучно. Вынужденные авантюры могут заставить вас поволноваться или незапланированно потратить драгоценные ресурсы, но в качестве компенсации подарят вам некоторые дополнительные возможности или посодействуют напоследок общему расширению вашего кругозора.

Рак

Ракам стоит быть готовыми к перерасходу материальных и душевных ресурсов. Этот день склоняет к эмоциональной и финансовой щедрости. Возможны и лишние траты, и счастливые находки: выигрыши, призы, оригинальные дары судьбы, компенсации, скидки, неожиданные доходы от прежних инвестиций и творчества, бонусы от друзей. Стоит проявить ответную широту души. Нежелательны новые крупные вложения в будущее.

Лев

Львов этот день склоняет к излишествам и чрезмерностям разного рода, которые часто им вредят. Важно вовремя остановиться, чтобы минутный эмоциональный перегиб не дал критичных непоправимых последствий. Среди опасных мотивов - желание отыграться, защитить честь или доказать превосходство. Не стоит идти против коллектива. Нет смысла мстить или завидовать тем, кто вскоре сам уйдет со сцены событий.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам сознательно применять свои таланты в чужих интересах (например, в сфере благотворительности) либо в частной жизни. Душевный подъем этих суток нежелательно использовать для честолюбивого резонансного начинания: есть риск остаться «широко известным в узких кругах», так и не набрав популярность. Уместны жертвы ради детей, семьи, друзей, науки, убеждений, любимого дела.

Весы

Весы вплоть до ночи сохранят связь с привычным источником вдохновения. В этой роли могут выступать их дети, друзья, совместные планы на будущее, воспоминания о днях продуктивного творчества, романтических приключений, захватывающих игр или веселого отдыха. Звезды советуют пользоваться уходящей возможностью, так как вскоре канал будет перекрыт. Стоит простить несущественные обиды и мелкий ущерб.

Скорпион

В этот день Скорпионам желательно вовремя остановиться, чтобы поберечь свои ресурсы и потенциал до более подходящего момента. В зависимости от ситуации им стоит приструнить честолюбие, сдержать исполнительский или творческий пыл, свернуть активную саморекламу или взять под контроль чувства. Итогом резкого фальстарта может стать крах дружбы или наметившейся карьеры, перерасход сил или травма.

Стрелец

Сегодня Стрельцы успешно справляются с явными и тайными препятствиями на своем пути и хранят верность своим идеалам. Многие из них останутся увлеченными оптимистами, поэтому не заметят провокаций и неприятностей (или не придадут им значения, полагаясь на свой талант, знания или на высшие силы). Стрельцам, чья репутация оказалась под угрозой, удастся вернуть себе доброе имя, хотя и не без труда.

Козерог

В атмосфере этих суток практичные сдержанные Козероги не прочь почувствовать себя творцами или авантюристами. Они способны потратить лишние деньги, пойти на рискованный шаг в бизнесе, поднять спортивные нагрузки, блеснуть глубоко скрытым в них артистизмом, разбаловать детей или выплеснуть эмоции в яркой свободной форме. Им стоит смотреть на шаг вперед, чтобы уже завтра не пожалеть о своем порыве.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что сейчас любая игра сродни игре в рулетку и приз не гарантирован. Опасны попытки отыграться. Не исключено, что лучше сейчас уйти с достоинством, чем потом получать удар по самолюбию. Если от вас чего-то ждут, помните о чужой изобретательности: если не вышло проверить или убедить вас иным путем, люди могут прибегнуть к последнему средству и воззвать к вашему благородству.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит приготовиться к росту фронта работ и связанных с ними волнений. Возможно, придется понервничать из-за творческого проекта, здоровья, работы, сервиса, ребенка, питомца. В качестве утешения звезды обещают получение долгожданного эффекта, коллективную дружескую поддержку, моральную или материальную компенсацию (возможно, в последний момент или при неожиданных обстоятельствах).