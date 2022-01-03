Отключаем скромность — любовный гороскоп на 4 января

В этот день нужно проявлять свои чувства ярко и громко.

Овен

Сегодня у Овнов есть шанс частично наладить личные отношения, если в данный период жизни они лишены гармонии, и это причиняет им боль. Один из лучших способов - вместе с партнером включиться в реализацию долгосрочного плана: на этом фоне померкнут сиюминутные проблемы и легко забудутся старые обиды.

Телец

Сегодня романтические отношения могут быть оттеснены для Тельцов на второй план, если они всерьез озабочены своей карьерой или поглощены выполнением своего профессионального долга. Однако это правило может не работать для тех Тельцов, которые тесно общаются с любимым человеком по деловым вопросам.

Близнецы

Этот день избавит Близнецов от лишних любовных метаний, поможет справиться с обидой, страхом или психологической зависимостью. Если те или иные испытания в любви для вас сейчас неизбежны, эти сутки укрепят ваш духовный стержень, помогут вам не утратить контакт с партнером и «не потерять себя».

Рак

Раков звезды предупреждают, что сегодня в любви не обойтись полумерами: встав на тот или иной путь, трудно с него свернуть. Вероятно, придется разделить даже те планы и ценности своего любимого человека, с которыми вы не согласны. Не исключено, что партнер устроит вам тест и потребует невозможного.

Лев

В этот день Львам необходимо уважать принципы и привычки своего партнера, даже если они делают его в их глазах упрямцем, занудой или тираном. В частности, не стоит «покушаться» на его самостоятельность и независимость, на потребность в личном пространстве, дистанции или периодическом одиночестве.

Дева

Сегодня влюбленные Девы - заложники своей природной скрупулезности, которая побуждает их искать идеальную программу романтического свидания. Наиболее старательным Девам звезды напоминают, что для воплощения оригинальных идей нет точных инструкций, и в любой сценарий стоит заложить долю импровизации.

Весы

Сегодня звезды предпринимают все возможное, чтобы сделать личные отношения Весов более предсказуемыми и стабильными. Обстановка может быть не слишком романтичной, зато не подведут знакомые условия и проверенные правила любовной игры. У многих Весов будет неплохая страховка на случай сюрприза.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам придерживаться в любви минимализма - и в первую очередь, строго контролировать проявления своего темперамента. Не стоит выставлять напоказ свои чувства, чересчур бурно реагировать на сюрприз или поспешно демонстрировать любимому человеку все, на что вы способны.

Стрелец

Сегодня любовь не мешает Стрельцам мыслить ясно и действовать системно. В своих маневрах многие Стрельцы по привычке используют знакомые шаблоны или комбинации проверенных ходов, против которых объекту их симпатий будет довольно трудно устоять. Их азарт и страсть будут сочетаться с продуманностью.

Козерог

Сегодня над любовной романтикой у большинства Козерогов берут верх разум и расчет. Обдумывая эксперимент или импровизацию в своей личной жизни, они не хотят повторять своих старых ошибок - и поэтому упорно ищут тот заветный алгоритм, который обеспечит им исполнение их желаний без лишних рисков.

Водолей

Сегодня нежные чувства Водолеев могут быть настолько успешно скрыты за броней внешнего хладнокровия, что заподозрить их в способности любить решится далеко не всякий. Даже при неожиданном повороте событий многие Водолеи сохранят невозмутимость. Но партнера, который хорошо их знает, это не обманет.

Рыбы

Обстоятельства этого дня вынуждают Рыб сохранять дистанцию - и не исключено, что под эти временные «санкции» попадет и общение с любимым человеком. Свободному выражению чувств может мешать занятость, скромность, техническая заминка или тайный психологический комплекс, который до сих пор не изжит.