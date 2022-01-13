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Работаем в поте лица — финансовый гороскоп на 14 января

13 января 2022ГороскопыМарианна Басс

В этот день нам повезет, если мы будем упорно работать.

Работаем в поте лица — финансовый гороскоп на 14 января
Фото: Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

Овен

Эффективность труда Овнов в этот день будет находиться в прямой зависимости от условий труда на рабочем месте. Чем уютнее и спокойнее эти условия, тем выше результат. Вы будете более успешны, если сосредоточитесь на тех делах, которые требуют глубокого изучения в уединенной обстановке. Можно размещать рекламные объявления в средствах массовой информации и проводить PR-компании.

Телец

У Тельцов в этот день возрастает значимость деловых контактов и умения договариваться с людьми. Уделите повышенное внимание работе с информацией, проверке её на степень достоверности. Если вы попали в сложное положение, то обратитесь за помощью и советом к друзьям. Если вы ведете переговоры, то вполне сможете найти компромиссные решения и прийти к подписанию договора.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, работающих в крупных компаниях или государственных учреждениях. Старайтесь не нарушать график работы и не отвлекаться от главного направления деятельности. Успеха добьются те из вас, кто умеет ждать наилучшего момента и последовательно добиваться своих целей. Преуспевают работники медицинских учреждений, ремонтных мастерских, жилищно-коммунального хозяйства.

Рак

У Раков прекрасный день для расширения и углубления своих профессиональных познаний. Хорошо поработают те, кто причастен к издательским домам, типографиям, юриспруденции, туризму, дизайну и Интернету. Успешно проходят деловые поездки, служебные командировки. Консультанты сетевого маркетинга увеличат портфель заказов и количество подписчиков.

Лев

У Львов этот день благоприятствует дополнительной подработке, выполнению частных заказов. Также вы сможете урегулировать наиболее острые вопросы, связанные с финансовыми обязательствами. Те, кто специализируется на предоставлении охранных и страховых услуг, смогут увеличить свои доходы. Звезды советуют подумать об укреплении безопасности своего бизнеса.

Дева

Девы смогут преуспеть в карьере и серьезно укрепить свои позиции, только опираясь на конструктивное сотрудничество с деловыми партнерами. Без их поддержки и сотрудничества рассчитывать на положительные результаты по итогам дня не приходится. Успешно пойдут дела, связанные с индивидуальным обслуживанием клиентов. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений.

Весы

Чтобы у Весов этот день сложился наилучшим образом, звезды советуют вам сосредоточиться на практической работе по выполнению текущих задач. Рекомендуется чётко распланировать и распределить рабочее время и в течение дня неукоснительно следовать этому плану. Выгодно становится делать капиталовложения в строительство, в техническое переоборудование производственных цехов.

Скорпион

Отличный день для Скорпионов творческих профессий, а также тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и шоу-бизнеса. Многие вопросы вам удастся сдвинуть благодаря дипломатичности и оптимизму при личных контактах. Также это хорошее время для учебы. Этот день может быть связан с ростом популярности в профессиональном сообществе и у клиентов.

Стрелец

У Стрельцов наиболее успешным направлением является деятельность, так или иначе связанная с недвижимостью. Хорошо заниматься ремонтными, отделочными и строительными работами, перепланировать производственные помещения, благоустраивать территорию, выполнять жилищно-коммунальные работы. Немаловажную поддержку вам окажут коллеги по трудовому коллективу.

Козерог

Козероги смогут добиться успеха во многом за счет вовлечения других людей в сферу своих экономических интересов. Расширятся и укрепятся ваши деловые связи. Многие вопросы вы сможете успешно решить через личные контакты в поездке и по телефону. Товарно-денежный оборот в торговле и на транспорте значительно ускорится. Воздержитесь от проведения ремонтных работ.

Водолей

Водолеи смогут успешно справиться с текущей работой. Во многом это будет связано с доброжелательными отношениями с коллегами в трудовом коллективе. Если раньше у вас с кем-то из коллег были натянутые отношения, то теперь самое время пойти на примирение. Можно и нужно организовывать деловые встречи и поездки, обсуждать актуальные вопросы сотрудничества.

Рыбы

Сегодня многие Рыбы почувствуют усиление энергетики и желания действовать самостоятельно. Приток новой информации станет стимулом для разработки и продвижения перспективных проектов. Усилятся ваши интеллектуальные способности, что положительно отразится на обучении, овладении новыми информационными технологиями. Успешно идут строительные работы, процветает семейный бизнес.

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