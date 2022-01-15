Аккуратнее с деньгами и покупками — финансовый гороскоп на 16 января

Сегодня не стоит тратить деньги лишний раз, иначе позже придется их занимать.

Овен

Овны, работающие в сфере услуг, сегодня могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. В зоне риска могут оказаться уже сложившиеся партнерские отношения – не исключены разрывы или кризисы в отношениях. Возможны серьезные разногласия и споры с основным деловым партнером. Имеет смысл поискать новых поставщиков продукции из других регионов или из-за границы.

Телец

Неблагоприятно сложится этот день у Тельцов, работающих вдали от родного дома, в иностранных фирмах или вахтовым методом. Чаще обычного вы будете сталкиваться с неполадками в текущих делах, при одновременном ужесточении требований со стороны начальства к соблюдению дисциплины труда. Старайтесь держаться в рамках существующих правил и норм деятельности.

Близнецы

Близнецы сегодня почувствуют в себе усиление азартного желания заработать деньги на финансовых спекуляциях. Возможно, это будет сопровождаться соответствующими заманчивыми предложениями о вложении средств в якобы высокодоходные проекты. Не исключено, что именно сегодня вам предложат повышение в должности или выпишут премию.

Рак

Ракам в этот день будет сложнее контролировать свои эмоциональные реакции. Возрастает нестабильность в партнерском бизнесе, особенно если вы работаете вместе с партнером на арендуемом помещении. Осложняются отношения между родственниками в семейном бизнесе. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания документов. Не рекомендуется торопиться с принятием управленческих решений.

Лев

Чтобы Львам благополучно справиться с делами, звезды советуют изолировать себя от разного рода посторонней информации. Не позволяйте людям, в том числе и коллегам, отвлекать вас от выполнения прямых ваших обязанностей по работе. Труднее всего придется тем, кто работает по найму и занимает подчиненное положение. Воздержитесь от дальних поездок и выяснений отношений с коллегами.

Дева

У Дев этот день связан с финансовой нестабильностью. Уровень доходов у тех, кто работает на сдельной системе оплаты, крайне неравномерный. Вы можете какое-то время пребывать в бездействии, а затем потребуется срочно выполнить большой объем работы. Возможно, что в течение дня вам потребуется вернуться к прежде проделанной работе, чтобы исправить допущенные тогда ошибки.

Весы

У Весов этот день может быть связан с неприятностями, причиной которых, будете вы сами. Нежелание учитывать мнение окружающих людей в принятии решений может привести к осложнениям и конфликтам. Особенно это относится к отношениям с членами семьи и близкими родственниками. Успехов добьются те, чья работа связана с курортно-санаторными центрами реабилитации, режимными и охраняемыми объектами.

Скорпион

У Скорпионов сегодня складывается крайне неблагоприятный информационный фон. Вы почувствуете, что становится труднее договориться с людьми о каких-то делах, что информация, поступающая к вам, часто является ложной или носит преимущественно негативную окраску. Могут сорваться запланированные деловые поездки и встречи.

Стрелец

Стрельцам в этот день не следует торопиться строить планы на будущее. Возможно, внешние обстоятельства будут стремительно меняться, что потребует от вас соответствующих корректив. Нежелательно участвовать в собрании акционеров, вкладывать деньги в инвестиционные фонды, разрабатывать бизнес-планы. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и воздерживайтесь от разного рода усовершенствований.

Козерог

Неуверенность Козерогов в целесообразности тех или иных действий в сочетании с прессингом со стороны начальства может ввергнуть вас в состояние ступора. С одной стороны вы внутренне будете не согласны с мнением начальства, а с другой стороны у вас не будет достаточно твердой собственной позиции. Старайтесь обязательно согласовывать свои планы с партнерами – это повысит общую эффективность и согласованность в работе.

Водолей

Звезды предостерегают Водолеев от участия в теневой и незаконной экономической деятельности. В этом случае у вас могут быть серьезные неприятности с судебно-правовыми органами власти. Не исключена проверка, контрольная закупка и иного рода фискальные меры воздействия. Воздержитесь от обмена валюты и оптовых закупок товара.

Рыбы

Для типичных Рыб сегодняшний день сложится крайне нестабильно. Звезды советуют воздерживаться от испытания технических механизмов, запуска производственных линий после ремонта. Работники банковской и кредитно-финансовой сферы могут допустить ошибку при заполнении платежных поручений – исправить подобные ошибки будет весьма непросто.