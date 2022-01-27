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Ловим удачу за хвост — гороскоп на 28 января

27 января 2022ГороскопыМарианна Басс

25-26 лунные сутки. В этот день Луна, пребывающая в знаке Стрельца, поддержит нужный уровень веры и вдохновения, а остальное зависит от правильного расписания.

Ловим удачу за хвост — гороскоп на 28 января
Фото: rambler

Плановыми мелкими делами желательно заниматься утром: с приближением вечера возрастет рассеянность, ослабеет контроль и уменьшится концентрация внимания, начнут чаще напоминать о себе идеализм, небрежность, рассеянность. Именно утром стоит упорядочить дела с иностранцами и иногородними. За сложный проект лучше не браться: переутомление сегодня помешает в важном деле завтра. В конце дня уместны отдых и расслабление, можно дать волю чувствам или фантазии.

Овен

Овнам стоит реализовывать свои планы в первой половине дня. В это время будет проще придерживаться системы правил, получать контроль и подстраховку. Можно рассчитывать на поддержку со стороны друга или коллеги, на защиту от скрытых ловушек. Вечером есть риск остаться без правильных ориентиров и попасть под влияние иллюзий. Могут ослабеть профессиональные принципы и усилиться духовные обольщения.

Телец

Сегодня Тельцы могут позволить себе отдых от своих основных занятий. Не стоит работать с документами и расчетами, спешить с подведением итогов. Если у вас достаточно энергии, приветствуются легкие романтичные авантюры и «пробы пера» в новом направлении - но, как подсказывают звезды, в этот день к ним не стоит относиться всерьез, лучше рассматривать их как игру, разминку, разведку или пристрелку.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше подстроиться к заданным правилам (особенно в гостях или в другой стране): именно они защитят их от лишних недоразумений. Звезды подсказывают, что соблюдать основные нормы поведения будет проще в первой половине дня. Это лучшее время для официальных встреч и переговоров, если вы хотите в них ясности. Вечером выше риск иллюзий, особенно, в связи с карьерой и должностью.

Рак

Сегодня Ракам лучше сделать акцент на рутинных делах. Стоит помнить, что это день путаницы и хаоса. Не исключены пропажи, мелкие странности, минуты небрежности, «плавающие» симптомы недомоганий. Велик риск недоразумений за рубежом и в ходе лечения. Возможен интерес к нетрадиционной медицине и целительству. Важно придерживаться правил. Для плановых процедур, требующих аккуратности, подходит утро.

Лев

Сегодня Львы могут позволить себе немного романтики, легкости и беспечности. Не обязательно до мелочей придерживаться правил и строго оценивать себя со стороны - достаточно соблюдать базовые нормы поведения, не разрушать свой имидж в глазах нужных персон или целевой аудитории. Скрытый подвох этого дня заключен в нестабильном эмоциональном фоне, он может навредить мнительным и внушаемым Львам.

Дева

Сегодня Девы могут испытать расслабляющее влияние той среды, в которую они попали. Им пригодится опора в виде привычного размеренного режима, чувства долга, точной инструкции или хотя бы звонка будильника - иначе им будет трудно избежать лени и вредных привычек, а на своей или совместной территории элементов хаоса. Некоторых Дев призовет к порядку питомец, требующий забот, контроля или прогулок.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам пользоваться шансом отдохнуть и расслабиться, но в рамках знакомого плана или программы. Легкие отклонения от стандартного курса в этот день не означают потери контроля, но могут вести к недоразумениям или недомоганиям - тогда как в преддверии завтрашних событий вам желательно быть в форме. Не стоит слишком долго оставаться в гостях, на мероприятии или на маршруте.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам дать волю фантазии. С практической реализацией заманчивых идей (и любыми другими полезными начинаниями) в этот день лучше повременить. Также не помешает временная экономия средств или приостановка трат. Пауза не нанесет вам ущерба и не лишит вас возможностей, так как подходящие условия для вашей инициативы в любой сфере сложатся не ранее завтрашнего дня.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов есть выбор между несложной дисциплиной и потаканием своим прихотям. Им не стоит пренебрегать знакомой системой правил: слабоволие невыгодно отразится на их статусе в дальнейшем. День усиливает иллюзии и путаницу в доме, затрудняет честность. Многие Стрельцы окажутся безоружны против привязанности к близким, зависимы от новой родины, от жильцов, гостей или соотечественников.

Козерог

Козерогам лучше использовать этот день для отдыха, а также для инспекции ресурсов и тайной консолидации сил. Звезды настоятельно советуют им поберечь энергию, так как вскоре она пригодится для значимого шага. Одновременно важно позаботиться о качестве эмоционального «наполнения» этих суток: хорошо, если оно будет мягким и позитивным. Необходимыми делами и расчетами желательно заниматься утром.

Водолей

В этот день Водолеи - реалисты, они склонны оставаться в рамках своих планов и возможностей. Их надежды не противоречат их же действующим программам и принципам, включая профессиональные и духовные. Но не исключены сложности, когда дело касается ресурсов или коллективной этики: в этих сферах они могут быть не согласны с единомышленниками, попасть под их влияние или быть не в курсе их замыслов.

Рыбы

Рыб сегодня подстерегает добровольный самообман, к которому может добавиться ложь или путаница извне. Со многими Рыбами может сыграть шутку рост их запросов, мнимое изобилие вариантов или возможностей. Не исключены доверчивость и переоценка своего текущего авторитета. Хорошим подспорьем будет опыт прошлого, мнение друга, независимая система оценок, проверенный компьютерный сервис или программа.

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