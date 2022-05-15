Затмение испортит все наши планы — гороскоп на 16 мая

16-17 лунные сутки. Утром Затмение вынудит признать бессилие в некоторых вопросах, отдать дань прошлому или поставить крест на части планов.

Во второй половине дня настроение изменится благодаря взаимодействию Луны и Юпитера. Аспект к Меркурию сулит поток новостей, общительность и любопытство. Появится мотивация расширить кругозор. Вечер хорош для работы с картами, словарями, учебными программами, переводными текстами, для возврата к дискуссиям и исследованиям. Пригодятся старые связи, знания, маршруты или гаджеты, зарубежные контакты, знание языков.

Овен

День может начаться для Овнов с ограничения или констатации неприятного факта. Не исключено, что всю первую половину дня они проведут в унынии. Ноту позитива им подарит вечер: в это время возродятся их большие надежды, начнет поступать ценная информация, оживится интерес к учебе, общению, путешествиям и мировым новостям. Можно начинать формировать свой авторитет и расширять свои личные горизонты.

Телец

Тельцам стоит начать день с закрепления полезных партнерских связей, важных для будущего. Если с кем-то сложились перспективные отношения, придется принять и рамки, сопутствующие такому сотрудничеству. Одновременно утро подходит для закрытия неудачного партнерства или для окончательного выхода из проекта, блокирующего ваше самовыражение. Вечером стоит следить за финансовыми и другими новостями.

Близнецы

Для Близнецов этот день может начаться с выполнения неприятных обязанностей, а также строгого контроля за их работой с отбраковкой части результата. Возможны те или иные ограничивающие меры, риски ухода или увольнения. Все важные контакты желательно перенести на вторую половину дня: это отличное время для вступления в дискуссию, не исключено приглашение к продолжению разговора на новом уровне.

Рак

Начало этого дня может быть ознаменовано для Раков рубежом в их бизнесе или творчестве, личной или духовной жизни. Судьба может выставить им ограничения в определенных аспектах любви, напомнить о педагогическом или родительском долге. Отпадет или будет отложена на неопределенное время часть планов на отдых. Вечером будут важны новости в связи со здоровьем, питомцами, путешествиями или карьерой.

Лев

Сегодняшнее утро Львы встретят не в самом радужном настроении. Возможно, они просто плохо проведут ночь - а возможно, столкнутся с серьезным ограничением в своих планах, непониманием со стороны нужных людей или инстанций. К счастью, уже вечером они забудут об этой неприятности или смирятся с ней. В конце дня их ждут обнадеживающие вести издалека, на горизонте могут объявиться пропавшие друзья.

Дева

Девам стоит учесть, что первая половина этого дня непродуктивна и не годится для начинаний. Если есть неотложные дела, лучше заранее приготовиться в них к осечке, утешаясь тем, что отрицательный результат - тоже результат. Вечером тему для бесед и исследований даст дом, карьера, учеба, поездка или жизнь в условиях вероятного кризиса. Может назреть откат назад ради восстановления знаний и связей.

Весы

Сегодня Весам лучше включаться в текущие дела ближе к вечеру. Первая половина дня обещает эмоциональные разочарования и финансовые ограничения, в это время нежелательны лишние платежи и сделки, не рекомендуется шоппинг. Вечер оживит дискуссии на старые темы, поможет восстановить в памяти былые знания, маршруты и связи, даст надежду найти партнера, защитника, гида, переводчика или посредника.

Скорпион

Для Скорпионов первая половина этого дня имеет непростой оттенок. Несмотря на инициативу и хорошую отдачу в одних делах, в других они будут вынуждены пожинать плоды прошлых ошибок, из-за чего, к примеру, отложить планы или уступить часть позиций. Вечер поможет им отвлечься за счет интересных разговоров, шоппинга, возврата к учебе или восстановления старых контактов.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что первая половина этого дня может стать для них временем неудач - особенно если они рассчитывают на быстрый рывок вперед и публичный успех. Возможны огорчения в связи с прошлым, вероятно, пора списать старый долг или убыток. Новую информацию и обоснованные надежды подарит вечер, это отличное время для восстановления любых необходимых вам контактов и дискуссий.

Козерог

Сегодня утром Козероги - пессимисты, но не неудачники. Они в выигрыше, если в последнее время слушали собственную интуицию. При ориентации на общепринятые стандарты их может настигнуть расплата: убыток, разочарование. Вторую половину этого дня хорошо посвятить изучению мировых новостей, научным исследованиям, восстановлению зарубежных связей или попытке освежить в памяти свои прежние знания.

Водолей

Утро поможет Водолеям подвести итоги профессиональной или иной деятельности, укажет на предел возможностей в рамках старой программы. Возможно препятствие к дальнейшему прогрессу, разочарование в части планов, в отдельных людях или в своих ресурсах. Есть риск увольнения. Но уже вечер приоткроет им новые приятные перспективы, подскажет пути для усовершенствования идей или расширения круга общения.

Рыбы

Сегодня утром Рыбы могут столкнуться с препятствием там, где питали надежды. Им стоит помнить, что однажды внешние приоритеты изменятся и то, что сейчас мешает им, станет их силой. Вечер обещает много пищи для предварительных размышлений - особенно если вы планируете вояж, переезд, учебный цикл, серию переговоров или исследований, меняете профессию или цель. Конкретные начинания нежелательны.