Избыток чувств вскружит голову — любовный гороскоп на 18 мая

Сегодня будет сложно мыслить рационально — эмоции будут туманить мозг.

Овен

Первую половину этого дня влюбленные или увлеченные Овны проживут по инерции. Им стоит следить, чтобы выбранная ими тактика не заводила их в тупик. Вечером им придется отдать себе отчет в истинном положении дел и честно оценить, насколько реальность готова исполнить их растущие любовные желания.

Телец

Сегодня утром Тельцы могут обнаружить, что заметно продвинулись в реализации своих тайных любовных капризов, но при этом отошли на критичное расстояние от своих подлинных взглядов, привычек или моральных ценностей. Вечером их «внутренний демон» начнет в шутку или всерьез спорить с «высшим началом».

Близнецы

Сегодня Близнецам важно вовремя остановиться, если под влиянием романтических надежд они подошли к «красной черте». Ситуацию в личной жизни нельзя назвать негативной, но исполнение новых желаний может иметь обратную сторону или требовать определенных жертв, о которых им лучше подумать уже сейчас.

Рак

Сегодня ключевым моментом в отношениях Раков станет вечер. Может наметиться борьба за авторитет или столкновение мнений по основополагающему вопросу, в котором не так-то просто добиться единства или найти компромисс. В наступившем неоднозначном периоде важно, кто из партнеров готов учитывать интересы другого.

Лев

Сегодня личная жизнь Львов будет особенно насыщенной в первой половине суток. Несмотря на возможные промахи или сомнительные моменты, это счастливое время, которое укрепит их надежды на будущее. В конце дня могут возникнуть проблемы практического свойства, свидание на вечер лучше не планировать.

Дева

Сегодня личная жизнь не сулит Девам спокойствия. Наиболее сложной для них будет первая половина дня: в это время выше раздражительность и могут чаще напоминать о себе триггеры ссор. С приближением вечера многие Девы неожиданно найдут духовную опору и начнут смелее смотреть в лицо любым проблемам.

Весы

Утром звезды советуют Весам ловить отблески вчерашних приятных событий в своей личной жизни, но обходя в ней «бонусы» в виде отдельных неприятных моментов. Вечером многим Весам придется признать, что их партнер начинает играть в дотоле равноправных отношениях первую скрипку (или претендует на это).

Скорпион

Сегодня утром влюбленным Скорпионам будет трудно сломать инерцию вчерашних событий. Из-за увлеченности или раздражительности они могут начать делать промах за промахом. Вечером многое зависит от загруженности делами: не исключено, что они помешают личной жизни или повернут ее в нежелательное русло.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут уверовать в свое тотальное везение и на этой почве начать допускать ошибки, которые будут бумерангом возвращаться к ним. В первой половине дня им стоит лучше управлять своими страстями, а во второй разумнее управлять бюджетом и другими ресурсами, важными для развития романа.

Козерог

В этот день влюбленные Козероги склонны преувеличивать свои возможности или запросы — из-за чего порой претендуют на слишком энергозатратные для себя роли и действуют на пределе своих сил. Наиболее ответственным моментом станет вечер: он во многом задаст тон их личным отношениям на ближайший год.

Водолей

Сегодня даже хорошие события в личной жизни Водолеев порой имеют неприятный эмоциональный привкус. Возможно, виной всему любовное прошлое, заставляющее их всюду видеть подвох. В постоянных отношениях может напоминать о себе шлейф прошлых обид, память о разлуке, измене или другом испытании любви.

Рыбы

Сегодня Рыб подводит избыток чувств, который постоянно толкает их на те или иные небезопасные маневры. Многие Рыбы на протяжении всего дня будут подвержены вспышкам раздражительности, злопамятности, обидчивости и ревности. Они могут пытаться воздействовать на партнера материальными аргументами.