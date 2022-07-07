Будем ведомыми — любовный гороскоп на 8 июля

Сегодня наш партнер возьмет инициативу в свои руки.

Овен

Сегодня Овны повышенно чувствительны к сексуальной стороне своих любовных отношений и могут испытывать внутреннюю потребность поговорить о ней. Звезды напоминают, что эта тема сейчас не терпит поверхностного и чересчур легкомысленного тона, лучше поднимать ее в доверительной спокойной обстановке.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня партнер ждет от них понимания и советуют быть более чуткими. Даже если поднята провокационная тема, лучше обсуждать ее в дипломатичном ключе, не злоупотребляя критикой, упреками или насмешками. Данный совет особенно актуален для Тельцов, рожденных в апреле.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам придется вспомнить про искусство говорить намеками или черпать нужную информацию личного свойства из слухов (например, офисных или семейных). Причиной тому может стать деликатность темы, которую даже общительные Близнецы вряд ли решатся озвучить «открытым текстом».

Рак

Сегодня небеса дают влюбленным Ракам слово и советуют им правильно воспользоваться данной привилегией. Это подходящий момент для разговора с любимым человеком на критичную, специфическую или интригующую тему, а также на темы, связанные с личным прошлым и интимной жизнью: взаимопонимание обеспечено.

Лев

В этот день Львы нуждаются в понимании и ждут его от любимого человека, но получают не всегда. Возможно, причиной будет разность личных историй, принадлежность к разным культурным или деловым стратам. Прежде чем начать глубоко личный разговор, убедитесь, что партнер эмоционально готов вас услышать.

Дева

Влюбленным Девам звезды подсказывают, что сегодня удачный день для доверительного общения, тайных встреч, совместных интригующих дел или поездок. Любой контакт с партнером будет иметь выраженный эротический подтекст. Не бойтесь затрагивать сложные и сакральные темы, нужные слова найдутся сами.

Весы

Сегодня влюбленным Весам желательно быть начеку в общении: оно может получить неприятную эмоциональную окраску или вынудить их затронуть вопрос, который они хотели бы обойти стороной. Это хороший момент для разговора на любую щекотливую тему при условии полной близости и доверия между партнерами.

Скорпион

Скорпионам не стоит забывать, что сегодня любой разговор с партнером легко переходит на повышенные тона и может превратиться в язвительную словесную перепалку (к которой пылкие влюбленные добавят весьма энергичные жесты). Важно проговаривать взаимные претензии и не переставать слышать друг друга.

Стрелец

События этого дня способны незаметно погрузить влюбленных Стрельцов в прошлое — то самое, в котором они были не очень удачливы или совершали досадные промахи. Им стоит помнить, что мрачные тени былого сегодня возвращаются в их жизнь благодаря рутинной суете или старым непобежденным привычкам.

Козерог

Этот день усиливает природное чутье Козерогов и делает их весьма проницательными во всем, что касается общения с партнером. Они способны стать для него личным консультантом и индивидуальным тренером в сфере, которую хорошо знают сами. Их не оставят равнодушными разговоры с сексуальным подтекстом.

Водолей

Этот день способен сделать Водолеев более подозрительными или вспыльчивыми. Скорее всего, причина их нервозности не будет связана с личной жизнью, зато на ней вполне могут отразиться ее последствия. Сегодня желательно встречаться лишь по срочным деловым или бытовым поводам, а не по романтическим.

Рыбы

Сегодня звезды обещают Рыбам удачу и прогресс в любовных делах, если к своей природной чувствительности те добавят общительность и инициативность. Рыбам, которых природа не одарила повышенной предприимчивостью, стоит активнее подхватить инициативу партнера, если не на деле, то хотя бы на словах.