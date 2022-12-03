Боремся с тревожностью — гороскоп на 4 декабря

11-12 лунные сутки. День начнется с противоречий.

Возможно, найдутся негативные моменты в хороших новостях, или не удастся насладиться счастливыми моментами из-за неприятных помех. Гармонию общения может портить раздражительность, доля ревности или недоверия. Важные контакты и поездки, работу с документами и осуществление вчерашних договоренностей лучше не откладывать, так как с каждым часом будет уходить нужный настрой или частичка удачи. Вечером вступление Луны в знак Тельца подчеркнет важность материальной базы. Возможно, придется приостановить активность в связи с нехваткой ресурса или перестройкой бюджета.

Утро многие Овны встретят в противоречивом настроении. Их могут не радовать хорошие новости. Многие Овны рискуют «встать не с той ноги», начать свой день с уныния или раздражительности. Не исключены недомогания и бытовые неувязки. Не стоит отвечать в первой половине дня на важные письма (особенно если вы рождены в середине апреля). Вечером фокус внимания может сместиться на материальные темы.

Сегодня Тельцам стоит стать более умеренными и осторожными, так как в любой приятной с виду ситуации для них может скрываться подвох. В первую очередь это касается любовных и финансовых дел, а также здоровья. В эти сутки хуже идет адаптация, могут ярче проявиться побочные эффекты пребывания в чужой среде или жизни во временном экстремальном ритме. Чувствительность и уязвимость усилятся вечером.

Сегодня звезды советуют Близнецам сбавить темп. Любая работа, включая командную, в этот день чем-то чревата. В проблемной ситуации важны добрые отношения с конкретными людьми: если вам кто-то симпатизирует или покровительствует, худшая участь вас минует, и «закон больших чисел» вас не затронет. Вечер заставит задуматься о материальной стороне — например, о зависимости от коллективных ресурсов.

Сегодня Ракам нужна доля осмотрительности и дальновидности. В любой ситуации мудрым решением будет промедлить, а не поспешить. В первой половине дня желательно избегать прямого контакта с недоброжелателями, конкурентами, пребывающим не в духе начальством и официальными лицами. Вечером звезды советуют внимательнее выбирать друзей. Лучше не спешить со взносом, открытием счета, вступлением в группу.

Сегодня большинство Львов начнет день в хорошем настроении. Приятные стороны ситуации искупят для них ее негативные стороны (тем более что часть долгих проблем, тормозящих исполнение желаний, подходит к концу). Однако сиюминутная удача окажется под вопросом, лучше не отправляться сегодня в путь и не начинать важных дел. Вечером на первый план могут выйти материальные или профессиональные темы.

В первой половине дня Девам стоит быть настороже, так как даже самая удачная ситуация может повернуться к ним неблагоприятной стороной. Не исключены эмоциональные срывы, материальные потери, моменты недоверия или неприязни. К вечеру обстановка изменится в хорошую сторону, но конкретные шаги будут проблематичны из-за цепочки пробуксовок. Не лучший момент для начала учебы, переезда, путешествия.

Сегодня Весам стоит поддерживать важные для них отношения утром — но соблюдая при этом азбуку психологической осторожности, иначе приятный диалог может получить негативный подтекст. Придется учитывать «острые углы» чужого настроения и поведения — например, старую ревность, злопамятность или небрежность в быту. Вечер заставит обратить внимание на состояние персональных финансов или общих активов.

Для Скорпионов день может начаться с усугубления знакомых неприятных мелочей. Возможно, они будут связаны со здоровьем или питомцем. Может иметь место бытовой дискомфорт, дурной знак, ситуация беспорядка или материального ущерба, проблема на работе. Важно не только принять меры по ликвидации хаоса, но и справиться с негативным настроем, иначе вечером он отразится на отношениях с нужными людьми.

В первой половине дня обстановка вокруг Стрельцов не идеальна, но благодаря талантам или везению им удастся найти в ней свою нишу и извлечь из нее выгоду. Им помогут обаяние и красноречие. Несмотря на побочные эффекты, лучше не откладывать контакты (особенно личные) и творческие мероприятия. Вечером управлять событиями станет труднее, может появиться зависимость от здоровья или обстоятельств.

Сегодня звезды советуют Козерогам свернуть лишние инициативы. С утра многие Козероги будут пребывать не в лучшей фазе и даже на хорошие события часто будут смотреть сквозь «темную оптику» (особенно если рождены в середине января). В это время не исключены недомогания, бытовые и семейные неприятности. В конце дня настроение улучшится, но в любимых делах окажутся недоступны многие приятные опции.

В первой половине этого дня Водолеям не слишком важен фоновый негатив обстановки, так как их внимание чаще сосредоточено на ее хороших гранях. Это могут быть обнадеживающие вести, приятные встречи, интересные многообещающие предложения на близкое будущее. Не стоит медлить, если в планах значится романтичный контакт, публикация статьи или короткая поездка. Вечером напомнят о себе домашние дела.

Сегодня Рыбам стоит быть придирчивее при покупках, сделках, финансовых переводах и обменных операциях, при манипуляциях с вещами и инструментами. Важно не обольщаться красивыми речами, обманчивой быстротой, простотой и выгодой. В первой половине дня велика вероятность материального ущерба, выявления изъянов или порчи вещей. Вечер может изменить картину, создать препятствия или посеять сомнения.