Осторожнее с флиртом — любовный гороскоп на 5 июня

Почему сегодня и вы, и партнер будете ревновать друг друга?

Овен ‌‌

В этот день для Овнов может быть немало путаницы в общении. Возможно, вам столкнуться с многословием любимого человека, из которого ровным счетом им ничего не будет понятно. Одинокие Овны, скорее всего, будут склонны к поддерживанию сразу нескольких связей параллельно.

Телец

Тельцы, начав говорить на одну тему вы неожиданно перескакиваете на другую, не договорив на предыдущую. Чтобы восстановить взаимопонимание с любимым человеком постарайтесь излагать свои мысли более последовательно. Одинокими Тельцами сегодня может овладеть мечтательное настроение.

Близнецы

Неблагоприятный астрологический фон привнесет в личную жизнь Близнецов желание сменить партнера. Однако, такое настроение носит временный характер. Одиноким Близнецам стоит более четко формулировать свои пожелания к портрету потенциального избранника.

Рак ‌‌

Астрологический фон дня может вызвать в Раках депрессивное состояние. Сейчас вам многое может казаться окрашенным в мрачные тона. Однако наверняка у вас могут быть и светлые, радостные воспоминания о вашем союзе. Одинокие Раки, похоже, вами пытаются манипулировать.

Лев ‌‌

Львы почувствуют смутную тревогу. Состояние беспокойства вызовут некоторые обстоятельства, которые поставят под сомнение верность любимого человека. Впрочем, возможно, что ваши домыслы относятся к сфере фантазий. Одинокие Львы могут растеряться из-за неопределенности.

Дева ‌‌

Астрологические влияния дня склоняют свободных Дев к тайной романтической связи. Возможно, вы найдете исполнение своей мечты в служебном романе. Девы, имеющие пару, также неожиданно для себя могут увлечься любовными приключениями на стороне.

Весы ‌‌

Весы, есть риск попасть в состояние психологической зависимости от объекта вашей страсти. К сожалению, это может лишь окончательно запутать ваши взаимоотношения. У одиноких Весов общение с потенциальными партнерами будет носить поверхностный характер.

Скорпион

Возможно, Скорпионы задумаются о завершении отношений с партнером или столкнутся с проблемой измены. Крепкие пары справятся с испытаниями, преодолев искушение пофлиртовать на стороне. Одиноким Скорпионам придется тщательно скрывать свой романтический интерес.

Стрелец

Стрельцам, которые дорожат своим союзом, сегодня стоит избегать принятия важных решений. Для одиноких Стрельцов день может пройти под знаком прошлого, отношений, которые имели место какое-то время назад. Велик риск повторно совершить те же самые ошибки.

Козерог

Сегодня некоторые Козероги могут почувствовать неладное. И хотя у вас нет прямых доказательств измены любимого человека, астрологические влияния заставят вас задуматься о возможности адюльтера. Свободные Козероги, скорее всего, будут склонны к беспорядочным сексуальным связям.

Водолей

Свободные Водолеи сегодняшний день посвятят поискам отношений с перспективой на постоянный союз. Водолеи, находящиеся в долговременном союзе, могут попасть в глупую ситуацию из-за банального непонимания друг друга. Поэтому стоит удостовериться, что вы с пассией адекватно понимаете друг друга.

Рыбы ‌‌

Семейные Рыбы в этот день могут попасть под влияние ревности к второй половинке. Если ваш союз не выдержит накала ссор и страстей, то перед вами может встать вопрос о расставании. Одинокие Рыбы могут пережить скоротечный, но очень бурный роман.