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Определены главные плаксы зодиака

Рамблер9 часов назад

Видео рассказывает о знаках зодиака, которые награждают носителей плаксивым характером. Одни из самых чувствительных и ранимых знаков зодиака - Раки. Им звёзды дарят умение тонко чувствовать окружающих, но эта способность выходит Ракам боком - если на людях они могут сохранять лицо, то в одиночестве нередко предаются страданиям. Но в склонности к плаксивости Раки не одиноки. Кого ещё считают главными плаксами зодиака, узнайте из ролика.

Ранее «Рамблер» назвал знаки зодиака, которые умеют читать мысли.

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