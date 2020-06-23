Луна во Льве поддерживает любовь к жизни — гороскоп на 24 июня

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве, свободная от значимых аспектов, поддерживает любовь к жизни, но советует не усердствовать даже в хобби и развлечениях.

Общая планетная картина дает мало энергии для нового старта или резких перемен, любовных или трудовых подвигов. Креативный импульс лучше реализовать в занятиях пониженной сложности. Быт и рутину освежит элемент праздника. Генерировать позитивный настрой будет все светлое, яркое, легкое и блестящее. Хорошо заниматься украшением дома и прилегающей к нему территории: цветочными клумбами, декоративными светильниками. Детей порадуют яркие забавные игрушки.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам не стоит рассчитывать на бурный прогресс и щедрые подарки судьбы, но день все же обещает быть приятным. Для деловых, творческих, любовных и прочих подвигов не хватит энергии. Это подходящий момент для отдыха или для погружения в несложное хобби. Также, вы можете целиком посвятить день взаимодействию с детьми или общению с симпатичным человеком (при условии вашей душевной близости).

Телец

Сегодня внимание Тельцов могут поглотить домашние дела, проблемы детей, жилье и другие детали частной жизни. Пребывание дома или погружение в семейные беседы не равно скуке. Если вы переосмысливаете ситуацию и ищете неординарный выход, самое время рассмотреть и обсудить доступные остроумные варианты. Идеальное решение задачи так и не будет найдено, зато вы получите поле для игр, креатива и шуток.

Близнецы

Близнецам лучше посвятить этот день необременительным развлечениям, легкому общению с представителями своего близкого окружения или каким-либо приятным несложным занятиям. Если внимания требует работа, звезды советуют отдать предпочтение той ее части, которая предполагает юмор, творчество, яркость, максимум свободы и минимум ответственности. Неплохой момент для визита в гости или в салон красоты.

Рак ‌‌

Сегодня звезды не советуют Ракам концентрироваться на скучных темах, например, хозяйственном шоппинге. Лучше посетить магазин подарков, купить пару ярких летних аксессуаров или забавных детских игрушек, добавить что-то неординарное в стандартное меню или в привычные домашние декорации. Если вы путешествуете, самое время заглянуть в сувенирную лавку и выбрать оригинальную вещь на память о поездке.

Лев ‌‌

Львы вплоть до ночи могут прислушиваться к своим ощущениям и жить согласно своим привычкам. Во многих сферах вероятно замедление прогресса или затишье. Если вы изнываете от информационного голода, придется потерпеть и осмысливать пока лишь те факты, которыми вы располагаете. Не стоит вести чересчур активный и затратный образ жизни. Если вы много работаете, необходимы перерывы для расслабления.

Дева ‌‌

Девам сегодня не стоит подавлять свои творческие порывы, но также не стоит стремиться любой ценой представить их публике. Лучше не афишировать ни свои изначальные побуждения, ни конечный результат креатива. Новые плоды вашего творчества пока сыроваты, а старые могут нуждаться в переработке и шлифовке. Девам-родителям полезно переосмыслить итоги воспитания или образования, полученного их детьми.

Весы ‌‌

Весам звезды обещают приятный день. Вплоть до ночи есть право на свободный выбор (настолько, насколько его разрешает ваш текущий статус). Хорошо побывать в неформальной обстановке, богемной среде, атмосфере праздности, веселья и креатива. Если ваша цель - карьера, самое время восстановить связи с полезными людьми через общее хобби. Лучше не браться за трудные дела, связанные с ответственностью.

Скорпион

Сегодня многие Скорпионы могут оказаться не готовы к предложенному им стилю поведения. Обстановка потребует некоторой театральности, умения «подать» себя, свои таланты или результаты проделанной работы. Ваши успехи окажутся выше, если вы сведущи в искусстве пиара или имеете давние знакомства в рекламной сфере. Даже если вы на подходящей волне, разумнее воздержаться от новых начинаний любого рода.

Стрелец

Стрельцы вплоть до ночи будут пребывать на эмоциональном подъеме, и в таком настроении склонны легко относиться к опасности. К счастью, в эти сутки вам нечего бояться коварства людей и судьбы, некритичны и личные промахи. Крупных бед ждать не стоит, а мелкие неприятности можно игнорировать. Однако любой вопрос, вызывающий тревогу, рано считать решенным, особенно, если его корни кроются в прошлом.

Козерог

Сегодня Козерогам не обязательно в точности следовать правилам. День предполагает долю свободы и творчества в любом деле, но успеха не гарантирует. Это подходящее время для примерки той или иной роли, маски, детали публичного имиджа. Если вам мешает неуверенность в переговорах, можно порепетировать перед зеркалом отдельные фрагаменты своих выступлений, поупражняться в нужной интонации или мимике.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше ориентироваться на обстановку, и лишь во вторую очередь на свои вкусы. Если вы лицо публичное, вам придется отталкиваться от настроения аудитории, а оно будет не слишком серьезным. Не стоит планировать на этот день важное выступление, ключевой этап игры, презентацию или общее собрание: будут отсутствовать нужные люди, аксессуары или документы, может подвести самочувствие.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит ставить себе сверхзадачи и планировать очередной прорыв. В выборе занятий необходимо ориентироваться не только на обстановку или чувство долга, но и на такой важный фактор, как личное самочувствие. Вам будет не до развлечений и трудовых подвигов, если вас преследует накопившаяся усталость, ваш организм ослаблен физическими или эмоциональными перегрузками последних недель.

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