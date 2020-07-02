Идите к цели шаг за шагом — финансовый гороскоп на 3 июля

Звезды советуют не бежать к мечте со всех ног, а добиваться своего методично.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня не лучший день для взаимоотношений с начальством. У вас могут возникнуть расхождения по принципиальным вопросам. Возможно, вам сделают критическое замечание, которое вы воспримете как несправедливое и обидное. С другой стороны не забывайте о субординации и воспитывайте в себе дисциплинарную ответственность.

Телец

Тельцам важно извлечь максимум выгод из ранее проделанной работы. Используйте этот день для того, чтобы доделать те дела, которые были отложены в долгий ящик. Сейчас вы на удивление быстро сможете их урегулировать. Вместе с тем, старайтесь все дела сверять с правилами и нормами закона. Возможны неприятности при контактах с представителями власти.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с внезапными осложнениями в работе. Этот день таит в себе неожиданности и не вполне приятные сюрпризы. Не делайте ничего такого, что могло бы нарушить стабильность в ваших делах. Особенно это касается проведения технических испытаний и выполнения рискованных финансовых операций. Вторая половина дня благоприятна для деловых встреч.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам сосредоточиться на преумножении материальных ресурсов, зарабатывании денег. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства. Здесь вы проявите изобретательность и практическую сметку. Вместе с тем, это не лучшее время для обслуживания клиентов, ведения переговоров и подписания договоров.

Лев ‌‌

Сегодня Львам захочется проявлять инициативу и реализовывать свой интеллектуальный потенциал. И вы вполне преуспеете в этом, поскольку ваши мозги будут работать лучше самого быстрого и современного компьютера. Успешно проходят деловые контакты, поездки. Консультанты смогут оказать реальную помощь своим клиентам. Вместе с тем, не забывайте о своей деловой репутации.

Дева ‌‌

Девам рекомендуется сдерживать свои азартные стремления к быстрому обогащению. Сегодня вы будете настроены авантюристически и склонны к принятию рискованных финансовых решений. Однако сейчас финансовая удача играет не на вашей стороне. Особенно это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже. Воздержитесь от обмена валюты во второй половине дня.

Весы ‌‌

Тема делового сотрудничества может стать проблемной для Весов. В этот день затрудняется взаимопонимание между вами и деловыми партнерами. Это особенно относится к семейному бизнесу. Деловое взаимодействие с родственниками не даст вам позитивного результата. Вместе с тем, это хороший день для освоения новой техники и использования компьютерных технологий.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов один из тех дней, когда дополнительная информация не только бывает лишней, но и мешает вам выполнять прямые свои обязанности по работе. Старайтесь ограничить посторонние контакты, разговоры по телефону не по делу – все это будет отнимать у вас столь ценное рабочее время. Старайтесь дистанцироваться от межличностных конфликтов в трудовом коллективе.

Стрелец

Стрельцам необходимо уделить внимание сохранению имеющихся у вас финансовых ресурсов. Если вы зарабатываете деньги предпринимательской деятельностью, то сейчас уровень ваших доходов может оказаться крайне нестабильным. Не втягивайтесь в авантюрные рискованные финансовые проекты. Беритесь за те дела, которые не требуют длительных усилий и кропотливой работы.

Козерог

Звезды советуют Козерогам воздерживаться от деловых начинаний и инициатив. Дело в том, что сегодня проявление инициативы без согласования с близкими людьми может быть наказуемым. Не следует поступать поспешно и опрометчиво. Сосредоточьте внимание на выполнении текущих дел и не забывайте о практических результатах..

Водолей

Сегодняшний день может стать для Водолеев успешным, если вы будете действовать открыто, и не будете допускать нарушений закона. Держитесь подальше от деловых контактов с сомнительными личностями, скрывающими свое прошлое или связанными с теневой экономической деятельностью. Не исключены проверки и контрольные закупки со стороны фискальных властей.

Рыбы ‌‌

Рыбы смогут методично продвигаться к поставленной цели. Ориентируйте себя на спокойную работу по выполнению текущих задач. Причем отдавайте предпочтение традиционной деятельности и тому, что вы хорошо знаете и умеете. Однако воздержитесь от всевозможных новшеств и экспериментов – этим вы только потеряете время впустую.

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