Осторожнее с важными делами — финансовый гороскоп на 12 июля

Сегодня можно с легкостью допустить ошибку, поэтому отложите важные дела.

Овен ‌‌

Овны смогут несколько улучшить свое финансовое положение. Сегодня вам могут вернуть долг, который вы давно ждали и никак не могли получить. Также, если ваш бизнес связан с деловым партнерством, то у вас могут попросить одолжить некоторую сумму взаймы – соглашайтесь только при условии гарантии скорого возврата.

Телец

Сегодня Тельцам, возможно, придется заниматься переделыванием той работы, которую вы ранее уже выполняли. Это особенно относится к бухгалтерским отчетам и ремонту технических средств. В отношениях с коллегами не все благополучно – ваши инициативы могут тормозиться коллегами. Отдавайте предпочтение тем делам, которые вы в состоянии сделать в одиночку.

Близнецы

Близнецам, возможно, придется преодолевать неблагоприятные внешние обстоятельства. Сегодняшний день может пойти с торможением и препятствиями для работников гостиниц, ресторанов, игровых клубов, салонов красоты и сетевого маркетинга. Возможно, вам придется много времени потратить впустую на обслуживание клиентов, которые будут делать мало заказов на небольшие суммы.

Рак ‌‌

Ракам, возможно, потребуется прикладывать усилия по минимизации материального ущерба. Сегодня с вашей недвижимой собственностью может случиться нечто такое, что потребует в срочном порядке заниматься ремонтными работами. Если вы работаете в офисе, то внезапно могут отключить электричество или Интернет, в результате чего придется потратить какое-то время на восстановление режима работы.

Лев ‌‌

Сегодня труднее всего придется тем Львам, кто совершает поездку по официальным инстанциям с целью сбора справок, визирования документов и прочего. Вероятно, вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками. Возможно, вам придется делать много ненужных движений. Также это не лучший день для контактов с влиятельными людьми.

Дева ‌‌

Девам следует быть осмотрительнее во время деловых поездок. Если ваш бизнес имеет отношение к дальним поездкам, то в пути вам, возможно, придется столкнуться с некими ограничивающими обстоятельствами. При совершении грузоперевозок вам придется потерять много времени на постах таможенного досмотра. Не лучший день для оплаты услуг юристов.

Весы ‌‌

У Весов может возникнуть чувство дежавю. Сегодняшний день может вернуть вас к ситуациям, которые у вас прежде уже случались. Старайтесь воздерживаться от рискованных финансовых операций, в особенности, если они касаются заимствований. Инициативное поведение в этот период может привести к убыткам – не делайте того, о чем вас никто не просит.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется быть внимательнее к тому, что говорят и делают деловые партнеры. Сегодня не тот день, когда можно доверяться партнерам по бизнесу. Старайтесь тщательно контролировать исполнение договорных обязательств. Это касается как лично вашего ответственного поведения, так и поведения партнера. Могут вскрыться некие дела, которые от вас скрывались.

Стрелец

У типичных Стрельцов могут снова проявиться проблемы во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу, с которыми вам раньше уже приходилось сталкиваться. Примите это как знак того, что необходимо любые проблемные моменты обсуждать, находить решения и доводить до конца. Иначе вам придется постоянно наступать на одни и те же грабли.

Козерог

Сегодня у Козерогов не лучший день для участия в корпоративных вечеринках и знакомства с вышестоящим руководством. Звезды предостерегают вас от публичных заявлений и участия в массовых мероприятиях рекламного характера. Смена имиджа не поможет вам обрести популярность. Бизнесменам лучше воздержаться от оптовых закупок партий товара.

Водолей

У типичных Водолеев неблагоприятный день для похождения процедуры юридического оформления недвижимой собственности. В ходе этих процедур вы можете нечаянно допустить формальную ошибку, которая сведет «на нет» все ваши усилия. Работа над отчетами может затормозиться из-за большого количества выявленных ошибок. Также многие другие дела не находят сегодня завершения.

Рыбы ‌‌

Рыбы рискуют понести финансовый ущерб из-за нарушений закона и служебных инструкций. Неблагоприятно складывается этот день для водителей транспортных средств, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками. Старайтесь не допускать нарушений правил дорожного движения, иначе вам придется провести время в общении с представителями дорожно-постовой службы.