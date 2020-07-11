Осторожнее с важными делами — финансовый гороскоп на 12 июля

Сегодня можно с легкостью допустить ошибку, поэтому отложите важные дела.
Овны смогут несколько улучшить свое финансовое положение. Сегодня вам могут вернуть долг, который вы давно ждали и никак не могли получить. Также, если ваш бизнес связан с деловым партнерством, то у вас могут попросить одолжить некоторую сумму взаймы – соглашайтесь только при условии гарантии скорого возврата.
Сегодня Тельцам, возможно, придется заниматься переделыванием той работы, которую вы ранее уже выполняли. Это особенно относится к бухгалтерским отчетам и ремонту технических средств. В отношениях с коллегами не все благополучно – ваши инициативы могут тормозиться коллегами. Отдавайте предпочтение тем делам, которые вы в состоянии сделать в одиночку.
Близнецам, возможно, придется преодолевать неблагоприятные внешние обстоятельства. Сегодняшний день может пойти с торможением и препятствиями для работников гостиниц, ресторанов, игровых клубов, салонов красоты и сетевого маркетинга. Возможно, вам придется много времени потратить впустую на обслуживание клиентов, которые будут делать мало заказов на небольшие суммы.
Ракам, возможно, потребуется прикладывать усилия по минимизации материального ущерба. Сегодня с вашей недвижимой собственностью может случиться нечто такое, что потребует в срочном порядке заниматься ремонтными работами. Если вы работаете в офисе, то внезапно могут отключить электричество или Интернет, в результате чего придется потратить какое-то время на восстановление режима работы.
Сегодня труднее всего придется тем Львам, кто совершает поездку по официальным инстанциям с целью сбора справок, визирования документов и прочего. Вероятно, вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками. Возможно, вам придется делать много ненужных движений. Также это не лучший день для контактов с влиятельными людьми.
Девам следует быть осмотрительнее во время деловых поездок. Если ваш бизнес имеет отношение к дальним поездкам, то в пути вам, возможно, придется столкнуться с некими ограничивающими обстоятельствами. При совершении грузоперевозок вам придется потерять много времени на постах таможенного досмотра. Не лучший день для оплаты услуг юристов.
У Весов может возникнуть чувство дежавю. Сегодняшний день может вернуть вас к ситуациям, которые у вас прежде уже случались. Старайтесь воздерживаться от рискованных финансовых операций, в особенности, если они касаются заимствований. Инициативное поведение в этот период может привести к убыткам – не делайте того, о чем вас никто не просит.
Скорпионам рекомендуется быть внимательнее к тому, что говорят и делают деловые партнеры. Сегодня не тот день, когда можно доверяться партнерам по бизнесу. Старайтесь тщательно контролировать исполнение договорных обязательств. Это касается как лично вашего ответственного поведения, так и поведения партнера. Могут вскрыться некие дела, которые от вас скрывались.
У типичных Стрельцов могут снова проявиться проблемы во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу, с которыми вам раньше уже приходилось сталкиваться. Примите это как знак того, что необходимо любые проблемные моменты обсуждать, находить решения и доводить до конца. Иначе вам придется постоянно наступать на одни и те же грабли.
Сегодня у Козерогов не лучший день для участия в корпоративных вечеринках и знакомства с вышестоящим руководством. Звезды предостерегают вас от публичных заявлений и участия в массовых мероприятиях рекламного характера. Смена имиджа не поможет вам обрести популярность. Бизнесменам лучше воздержаться от оптовых закупок партий товара.
У типичных Водолеев неблагоприятный день для похождения процедуры юридического оформления недвижимой собственности. В ходе этих процедур вы можете нечаянно допустить формальную ошибку, которая сведет «на нет» все ваши усилия. Работа над отчетами может затормозиться из-за большого количества выявленных ошибок. Также многие другие дела не находят сегодня завершения.
Рыбы рискуют понести финансовый ущерб из-за нарушений закона и служебных инструкций. Неблагоприятно складывается этот день для водителей транспортных средств, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками. Старайтесь не допускать нарушений правил дорожного движения, иначе вам придется провести время в общении с представителями дорожно-постовой службы.