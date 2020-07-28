Знаки зодиака, которые никогда не возвращаются к бывшим

Расставание – это всегда больно, поэтому в ряде случаев партнеры не рвут отношения сразу, а делают это постепенно, расходятся будто на время или дают друг другу второй шанс.

Это зависит от того, насколько сильны были чувства, насколько взвешенным было решение, да и от многих других факторов. Поскольку астрологи часто сталкиваются в своей работе с проблемой прекращения отношений, они выделили 4 знака зодиака, которые ни при каких условиях после разрыва не возвращаются к бывшим.

Водолей – один из самых миролюбивых знаков, его терпение практически безгранично, поэтому к разрыву отношений всегда приводит очень веский повод. Или лопнувшее терпение. Если это произошло, Водолей просто встает и уходит, не оглядываясь. Потом он будет долго переживать, может уйти в депрессию и даже в душе оправдать партнера, но обратно не вернется, потому что понимает, что еще столько же терпеть не сможет, да и смысла нет.

Лев слишком уверен в себе, чтобы показать окружающим свои переживания. Он – человек гордый и требует к себе уважения, поэтому часто идет на разрыв первым. Даже если чувства еще не угасли окончательно, для Льва невозможно продемонстрировать свою слабость и пойти на примирение или простить партнера. Он уйдет с гордо поднятой головой и постарается поскорее забыть. Если же причиной разрыва стала измена или предательство, Лев сделает все, от него зависящее, чтобы партнер сильно пожалел о сделанном.

Скорпион обладает сверхчувствительностью, поэтому обман чувствует за версту. Он терпеть не может лжи, поэтому старается скорее прояснить ситуацию. Не в его принципах давать второй шанс, потому что Скорпион считает, что утраченное доверие вернуть невозможно. Он старается завершить отношения без скандала, но обратно в свою жизнь людей из прошлого не впускает потом никогда.

Стрелец обожает свободу, поэтому, чтобы поддерживать с ним отношения, изначально надо давать ему большое личное пространство. Если для партнера это сложно, и Стрелец почувствует, что к нему привязываются все сильнее и требуют все больше внимания, он постарается избавиться от таких отношений под любым предлогом. И конечно же, никогда в них не вернется.

Если вы расстались с кем-то из этих знаков, порадуйтесь, что дверь в прошлое закрыта навсегда, а вы открыты для новых отношений!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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