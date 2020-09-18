Сила, которой Всевышний наделил Львов

Мало кто усомнится, что Лев – не только «царь зверей», но и один из самых сильных знаков зодиака.

Лев является представителем огненной стихии, что, безусловно, добавляет ему жизненной энергии. А покровительство Солнца придает представителям этого знака безудержное желание быть в центре общественного внимания и наделяет огромными амбициями.

Планета-покровитель и огненная стихия являются источником львиной силы и помогают добиваться желаемого. Как и у каждого знака, у Льва есть свои особенно сильные качества.

1. Харизме Льва может позавидовать каждый. Представители знака способны не просто расположить к себе практически любого, но и стать лидером в коллективе. В зависимости от дня и года рождения, это может быть формальное или неформальное лидерство, но Лев всегда уважаем в коллективе и к его мнению обязательно прислушиваются.

2. Лев наделен острым умом и способен быстро принимать даже сложные решения. К тому же он достаточно смел и не боится брать на себя ответственность, поэтому среди представителей знака много успешных руководителей высшего звена и собственников крупного бизнеса.

3. Соперничество у Льва в крови. Каким бы делом он не занимался, его стремление быть первым всегда с ним. Атмосфера постоянного соревнования может сильно выматывать кого угодно, но только не Льва. Постоянная гонка за успехом позволяет ему одновременно удовлетворять свои амбиции и добиваться высоких результатов и в спорте, и в деловой жизни, и в любви.

4. Щедрость во всем – еще одна «сила» Льва. Отчасти, таким образом он старается произвести впечатление, отчасти дает понять окружающим, что у него всего так много, что он готов легко поделиться. Для своих близких Лев совершенно искренне не жалеет ни сил, ни денег, ни чувств. Он делает все, чтобы любимым людям было хорошо.

5. У Льва очень высокий уровень энергетики, поэтому он практически полностью защищен от негативного воздействия со стороны: редкий представитель знака может пасть жертвой приворота или сглаза. Если Лев увлечется эзотерикой, что случается крайне редко из-за низкой чувствительности, он может стать прекрасным биоэнерготерапевтом и ставить сильные защиты или создавать мощные талисманы и обереги.

Всегда опирайтесь на сильные стороны характера и используйте их для достижения успеха.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог