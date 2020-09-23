Три знака зодиака, которые останутся в одиночестве

Кому-то обязательно нужно быть в паре, кто-то предпочитает свободу.

Астрологи выделили 3 знака зодиака, которые, несмотря на свои желания, рискуют провести большую часть жизни в одиночестве.

Дева возглавляет список. Это один из самых сложных по характеру знаков, несмотря на то, что у него множество достоинств, позволяющих жить в паре. Дева склонна к прагматизму во всем, включая отношения. Представителей этого знака нельзя назвать влюбчивыми, они очень аккуратно и рационально подходят к выбору партнера. Дева умеет любить по-настоящему, но для этого тот, кого она выбрала, должен приблизиться к ее внутреннему идеалу. Если же Дева разочаровывается в человеке, то исправить уже ничего невозможно: она перелистывает эту страницу навсегда. Представители знака самодостаточны, не любят подстраиваться и, даже если остаются одни, чувствуют себя вполне комфортно.

Рак считается семейным знаком: ему важны родственные связи. Но в то же время, он – натура чувствительная и крайне обидчивая, поэтому, как и Дева, Рак ищет свой идеал. Он старается, но зачастую не может найти человека, с которым совпадал бы эмоциональный настрой и видение жизни. Рака постоянно что-то смущает, поэтому, даже начав отношения, он периодически отдаляется и прячется в «панцирь», чтобы переосмыслить происходящее и побыть наедине с собой. Если партнер не готов будет подстраиваться и беречь тонкую душевную организацию Рака, тот рискует остаться один.

Водолей, на первый взгляд, все время в кругу людей и любит общение. Но в глубине души он – эгоист и больше всего ценит собственную свободу. Даже находясь в отношениях, Водолей не погружается в них полностью, оставляя пространство лично для себя. Партнер Водолея постоянно ощущает, что ему не уделяют достаточно времени или внимания, а свои интересы представители этого знака всегда ставят выше других. В случае, если пара распадается, Водолей снова ищет утешения в кругу друзей и не торопится начать новый роман. Он воспринимает ситуацию, как обретение свободы, а не одиночество. Часто его такие обстоятельства даже радуют.

Несмотря на то, что, по мнению звезд, эти три знака из-за особенностей характера больше других рискуют остаться в одиночестве, при желании они тоже могут построить крепкие отношения и создать семью.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог