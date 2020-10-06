Как закончится 2020 год для знаков зодиака

Нынешний год выдался непростым, поэтому всем хочется узнать, каким же будет его окончание.

Астрологи сделали прогноз, чего ожидать знакам Зодиака в последние месяцы 2020.

Овен сможет устроить личную жизнь, если находится в поиске. Он будет наполнен энергией, все будет удаваться, а здоровье, несмотря на сложную обстановку, не подведет.

Телец должен уделить максимум внимания карьере и финансам. Ему будет казаться, что ситуация «замерла», а силы на исходе, но придется принять важное решение относительно крупного финансового вложения.

Близнецам не стоит ждать серьезных потрясений до конца года: все будет двигаться в том же неспешном темпе. У части представителей знака возможно романтическое приключение на излете декабря.

Рака ожидают неожиданные финансовые бонусы: выигрыш в лотерею или внеочередная премия. А вот со здоровьем стоит быть аккуратнее: возможно переутомление или внезапная травма.

Лев в конце года с головой погрузится в светскую жизнь, забыв о карьере и личной жизни. И тут главное - не упустить шансы на продвижение по карьерной лестнице, которые в ноябре появятся на горизонте.

Деву в конце года поджидают финансовые сложности, связанные с несвоевременными выплатами зарплаты или невозвратом долга. Но это с лихвой будет компенсировано страстным романом.

Весам в ноябре-декабре будет везти и в работе, и в личной жизни. Активность в этот период будет на высоте. Стоит воспользоваться моментом и завершить давно начатые дела.

Скорпиону необходимо сосредоточиться на финансовых вопросах: у него есть все шансы завершить год с максимальной прибылью, если сейчас правильно сделать вложения.

Стрелец, если он в поиске, имеет все шансы завершить год в паре. Несмотря на то, что в начале осени он полон сил, к декабрю стресс и рабочее напряжение могут выбить его из колеи.

Козерог подойдет к завершению года погруженным в работу. Декабрь будет плодотворным в плане карьерного роста или обучения, а вот улучшения личной жизни стоит ждать только к весне.

У Водолея весь год был перенасыщен событиями, поэтому к декабрю он подойдет эмоционально уставшим. В начале зимы ему стоит позаботиться о здоровье и восстановить силы.

Рыбы завершат год уставшими, но удовлетворенными материальной стороной жизни. Они хорошо потрудились, поэтому могут позволить себе расслабиться и заняться личной жизнью.

Как бы не завершился год текущий, все рассчитывают на то, что новый будет гораздо лучше предыдущего.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог