Проблемы накинутся со всем сторон — финансовый гороскоп на 29 октября

Трудный день для каждого знака. Сегодня будет слишком много неприятностей и ошибок в работе.

Овен ‌‌

Овны, чья деятельность плотно завязана на деловое партнерство, сегодня могут обнаружить, что ваш основной партнер пытается перехватить у вас инициативу. А поскольку вам будет нечего противопоставить его активным инициативам, и вы вынуждены будете принимать всё, как есть. В противном случае ваше дальнейшее сотрудничество может быть сорвано.

Телец

У Тельцов это достаточно нервный день с точки зрения отношений с коллегами по трудовому коллективу. Вы можете столкнуться с недоброжелательностью, интригами и завистью. Вас могут часто отвлекать от решения текущих вопросов. В результате вы можете начать допускать ошибки, и график работы окажется под угрозой срыва.

Близнецы

У Близнецов творческих профессий сегодня наблюдается эмоциональный подъем. Однако обилие интересных идей еще не означает возможность их реализации на практике. В этом смысле разумнее воздерживаться от попыток немедленно воплотить свои замыслы и еще раз все хорошенько осмыслить. Тем, кто работает в индустрии моды, отдыха и развлечений, придется столкнуться с осложнениями.

Рак ‌‌

Раки, опирающиеся в своем бизнесе на ресурсы недвижимой собственности, могут столкнуться с осложнениями. Прежде всего, может произойти авария в системе жилищно-коммунального хозяйства с материальным ущербом для помещений. Это неблагоприятный день для оформления ипотечного кредита и договора аренды. Воздержитесь от подготовки отчетной документации.

Лев ‌‌

Звезды советуют Львам проявить осмотрительность в деловых контактах. Новые знакомства могут не привести вас к установлению взаимовыгодного сотрудничества. Более того, сегодня вы рискуете столкнуться с нечестными людьми, которые захотят обмануть вас. Бумажные дела и хождение с ними по инстанциям могут быть связаны с бюрократическими проволочками.

Дева ‌‌

Девы в этот день много энергии будут вкладывать в работу в надежде увеличить уровень доходов. Однако вам, возможно, придется столкнуться с непониманием и даже противодействием со стороны коллег по трудовому коллективу. Старайтесь никому не давать поспешных обещаний, не будучи твердо уверенными в том, что сможете выполнить эти обещания – это избавит вас от излишних волнений.

Весы ‌‌

Несмотря на прилив энергии и огромное желание действовать, Весам сегодня лучше воздерживаться от инициатив и крупных начинаний в бизнесе. В противном случае вы рискуете оказаться во власти иллюзий и пойти по ложному пути. Особенно это касается тех, чья деятельность связана с индустрией моды, отдыха и развлечений. Не рекомендуется покупать акции компаний.

Скорпион

Скорпионам будет нелегко обеспечить себе спокойные условия для результативного труда. Более того, вы можете почувствовать, что некие обстоятельства или люди пытаются ограничить ваши действия. Не рекомендуется заниматься тайной деятельностью. Любая ваша теневая незаконная деятельность будет раскрыта с наложением соответствующих санкций.

Стрелец

У Стрельцов сегодня могут быть сорваны планы. На всякий случай настройтесь с утра на непредвиденные изменения в делах. Особенно это затронет тех, кто в своей работе имеет прямое отношение к информационным технологиям, науке, преподавательской деятельности, издательскому бизнесу и транспорту. Работа по планированию и конструированию может быть сопряжена с осложнениями.

Козерог

Козерогам звезды советуют не предпринимать активные шаги по продвижению в карьере. Бизнесменам лучше отложить на другое время встречи с представителями официальных властей. К вам в фирму могут пожаловать контролеры с проверкой, которые будут искать нарушения с целью наложения штрафных санкций. Не забывайте своевременно оплачивать счета по кредитам.

Водолей

Водолеям звезды советуют воздерживаться от дальних командировок, в том числе с целью работы на вахте. Источником неприятностей может стать ваше не вполне отчетливое понимание сложившихся реалий. Работники сферы услуг могут быть введены в заблуждение их клиентами. Это неудачное время для повышения профессионального уровня.

Рыбы ‌‌

Многих Рыб сегодня потянет на заключение рискованных финансовых сделок. Звезды предостерегают вас от любой незаконной деятельности – это может привести к серьезным проблемам и финансовым потерям. Также вы можете стать жертвой обмана со стороны мошенников или допустить ошибку, перепутав банковские счета. Берегите свою деловую репутацию.