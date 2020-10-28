Даем отпор проблемам: Венера и Меркурий в Весах

Ранним утром в среду, 28 октября, синхронно, буквально в течении 15 минут Венера и Меркурий встретятся в седьмом знаке зодиака.

Любопытная подробность – планеты зайдут в 30-градусный сектор Весов с двух сторон – с начала и с конца. Меркурий пока ещё в попятном движении (до 3 ноября) временно и ненадолго возвращается в Весы из Скорпиона, а Венера по плану – транзитом из Девы, причём для обоих планет знак Весы – по положению сильнее и престижнее предыдущего.

Венера и вовсе направляется в знак своей обители и обещает стать одним из влиятельных объектов («хедлайнеров») ближайшего периода, по крайней мере до 21 ноября. Одно из важнейших свойств Венеры в знаке Весов – повышение договорного ресурса и дипломатической этики, более свободно вздохнёт сфера отношений и партнёрства на всех уровнях, спадёт излишний педантизм и склонность к критической оценке в общении и контактах. К этим же качествам всю первую декаду ноября (до обратного перехода в Скорпион) будет стремиться и Меркурий, однако его затяжной недружественный «квадрат» с Сатурном в стадии разворота на прямой ход (с 1 по 7 ноября) может мешать гармоничному течению «бумажных» дел, препятствовать оперативному продвижению деловых процессов в целом. На неделе с 1 по 7 число не стоит затевать новых технически сложных дел, разве что во вторник, 3 ноября, можно попробовать успеть выполнить какие-то короткие оперативные задачи. Тем не менее, есть надежда на добрую силу и повышенный статус Венеры, как хозяйки Меркурия на этом этапе.

Венера в текущем транзите по Весам большую часть времени будет свободна от аспектов с другими планетами, что до самого новолуния 15 ноября выглядит, как отпуск для королевы красоты. Однако, именно с этого момента на заключительной стадии транзита по Весам богиня любви может временно превратиться в сварливую, мстительную и беспощадную мадам («Здравствуйте, я Ваша тётя»), которая попадёт под перекрёстный огонь и шквал напряжённых аспектов с Плутоном, Юпитером и Сатурном – 15, 16 и 19 ноября соответственно. Борьба Венеры с важными планетами в Козероге может принести прежде всего яркие события в публичном пространстве, финансовых рынках, а также на политической арене. Несмотря на позитивно развивающиеся в эти дни связи Солнца с теми же планетами, будет испытывать напряжение партнёрская среда и сфера общения, избегайте конфликтов, отчуждений в отношениях.

Каверзная ситуация в эти дни сложится и для каких-то важных покупок, сделок, денежных операций – в этом нужен контроль. Негативные аспекты Венеры с Плутоном и Юпитером (14-16 ноября) в первую очередь провокационны, как это часто бывает, могут легко зажечь, создать условия для перерасхода средств, неудачных вложений. Не лучше будет в этом плане ситуация и с 18 по 20 ноября на фоне квадратуры Венеры с Сатурном. Этот же аспект ещё и типичный спутник конфликтов с начальством.

Serg Korablev