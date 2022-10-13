Как загадывать желания на новую Луну

Новолуние – прекрасное время для того, чтобы загадывать желания.

Новая Луна принимает и впитывает любые наши стремления и, постепенно набирая силу, исполняет их. О том, как правильно загадывать желания на новую Луну, читайте в этой статье.

Правильный настрой – половина дела

Для того чтобы сконцентрироваться на том, что вы хотите, нужно найти тихое и приятное место. Приятным его сделают мягкий свет и ароматические свечи, например, теплый плед на полу и легкая расслабляющая музыка. Вы должны максимально погрузиться в мир мечтаний и образов, обратиться внутрь себя.

Соединитесь со своим желанием

Теперь, когда вы достаточно расслаблены и умиротворенны, настает время формулирования своего желания. Можно представить его в виде картинки или записать в чистой тетради – главное, чтобы образ (словесный или визуальный) был очень четким, красочным и объемным. Не торопитесь – прорисовывайте каждую деталь. Пожалуй, это самая главная часть ритуала, и от того, насколько модным будет заряд вашей энергии, зависит, как скоро желание исполнится и исполнится ли оно вообще.

Попробуйте использовать воду

Вода – любимая «лунная жидкость». Вспомним хотя бы приливы и отливы: Луна управляет водой, и даже наши эмоции находятся под ее властью. Налейте стакан чистой воды (лучше использовать бутилированную или фильтрованную) и поставьте ее на окно, сконцентрируйтесь на своем желании и проговорите его шепотом на воду. Можно и не проговаривать – просто мысленно «передайте» воде ваше желание. Вода, приняв вашу волю, передаст ее Луне: новорожденная Луна очень хорошо принимает такого рода сигналы. Когда «акт передачи» будет завершен, поблагодарите воду и полейте ею, например, цветок в горшке. Также воду можно выпить, но ни в коем случае не выливайте ее.

Позвольте Луне исполнить ваше желание самостоятельно

После того, как ритуал загадывания завершен, мысленно поблагодарите Луну и попрощайтесь с ней. Важно отпустить ожидания: успокойтесь и не цепляйтесь за то, чего вы хотите. Примите тот факт, что теперь все в ведении Луны, а вам можно расслабиться. Это не значит, кстати, что вы не должны производить никаких действий по достижению желаемого, но от избыточных эмоций точно следует избавиться. Никакого вожделения – теперь только полное доверие Луне. А уж она не подведет!