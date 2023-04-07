Астрологи рассказали, как весна перезагрузит жизнь человечества
Астрологи со всего мира называют весну 2023 года судьбоносной.
По их словам, совсем скоро произойдет ряд событий, которые потрясут все человечество. Что же говорят о будущем эксперты в области астрологии?
Так, астролог Светлана Драган называет весну началом больших перемен, которые не останутся незамеченными. Такого же мнения придерживается и ее коллега Екатерина Дятлова. По ее словам, сейчас мир напоминает колесницу на одном колесе, которая с огромной скоростью несется по бездорожью и буквально разваливается на ходу.
«Необходимо брать ситуацию в свои руки и исправлять все, что поломалось, а вернее, строить заново», – заявила астролог.
Астролог Татьяна Калинина рассказала, что с середины лета 2023 года Россию ожидают очень напряженные месяцы. Однако в период с шестого ноября 2024 по восьмое октября 2025 года некая борьба, которая сейчас происходит в стране, завершится большой победой и ростом влияния на мировой арене.
А вот астролог Александр Зверев назвал негативную дату для всего человечества – 17 июля 2023 года. По его словам, именно в этот день произойдут события, которые потрясут весь мир. Об этом также говорил знаменитый математик, философ и прогнозист Сидик Афган.
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