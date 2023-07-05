Что такое кундалини-йога и как она работает

Заниматься йогой не только полезно, но и модно. Не нужно искать своего гуру в далекой Индии, достаточно прийти в любой фитнес-центр и найти в расписании занятия йогой.

Причем часто будет даже возможность выбрать направление по душе, например, кундалини. Что это за практика, как появилась и кому может оказаться полезной, рассказываем в материале.

Кундалини-йога

Кундалини-йога овеяна массой мифов и легенд. Считается, что это древняя индийская практика, которая позволяет разбудить энергию кундалини, находящуюся в основании позвоночника. Кстати, присутствие этой энергии удалось подтвердить в ходе исследований. Кундалини называют жизненной силой, которая пронизывает все человеческое существо и может быть активирована через медитацию, асаны (позы) и дыхательные упражнения.

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Практикующие кундалини-йогу часто описывают свои переживания как раскрытие новых уровней сознания и более глубокое соединение с божественным началом мира.

В основе кундалини-йоги – представление о системе чакр – семи энергетических центров, расположенных вдоль позвоночника. Каждая чакра отвечает за определенную область жизни: любовь, коммуникация, сила воли и так далее. Практики кундалини-йоги направлены на балансирование и очищение чакр, что позволяет энергии свободно протекать по всему телу.

Кундалини-йога также предполагает пение мантр (звуковых формул) и использование мудр (жестов), которые помогают сосредоточить ум и усилить эффекты практики. Важным аспектом кундалини-йоги является также наставничество, поскольку некоторые практики могут быть опасными, если они не выполняются правильно.

Какие техники и практики входят в кундалини

В кундалини йогу входят различные техники и практики, такие как:

Асаны (позы) – физические упражнения, которые помогают укрепить тело и улучшить гибкость. Пранаяма (дыхательные упражнения) – техники дыхания, которые помогают контролировать энергию в теле и уменьшить стресс. Медитация – практика сосредоточения ума, которая помогает уменьшить тревогу и повысить уровень осознанности. Мантры (звуковые формулы) – повторение определенных звуков, которые помогают успокоить ум и усилить эффекты практики. Мудры (жесты) – позы рук, которые помогают контролировать энергию в теле и улучшить концентрацию. Крийи (движения) – специальные движения, которые помогают освободить зажатую энергию в теле. Наставничество – важный аспект кундалини-йоги, поскольку некоторые практики могут быть опасными, если они выполняются неправильно.

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Кундалини-йога для начинающих в домашних условиях

Новичкам стоит двигаться в направлении от простого к сложному. Не стоит выполнять самые трудные асаны и дыхательные упражнения, требующие внимания и усилий. Сосредоточьтесь на простом и постепенно усложняйте. Вот несколько примеров:

1. Асана «Полулотос» - сядьте на пол, вытяните ноги вперед и согните правую ногу в колене, подтянув ее к себе. Постарайтесь уложить правую стопу на левое бедро. Левую ногу также подтяните к себе, левую стопу можно положить под правое бедро. Соедините ладони перед собой и поднимите вверх над головой. Держите позу и через пару минут повторите симметрично на другую ногу.

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2. Пранаяма «Ситали», или охлаждающее дыхание, – примите удобную позу и с закрытыми глазами дышите через нос. Затем вытяните язык и сверните его в трубочку. Вдохните воздух через трубочку языка, затем закройте рот и задержите дыхание на несколько секунд. Выдохните через нос. Повторите 5-10 раз.

3. Медитация «Сознание дыхания» – с закрытыми глазами концентрируйтесь на дыхании, не пытайтесь изменить его, просто наблюдайте за ним. Продолжайте в течение 5-10 минут.

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4. Мантра «Ом» – позвольте звуку заглушить все другие мысли. Повторяйте мантру 5-10 минут.

5. Мудра «Джняна» – сядьте в удобную позу, соедините подушечки большие пальцев с указательными, остальные пальцы вытяните и разверните ладони вверх. Держите мудру столько, сколько посчитаете нужным. Дышите.

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Желательно практиковать с опытным наставником. В противном случае изучайте литературу и видеоуроки, но будьте осторожны и не делайте слишком сложные вещи.

Кундалини-йога для женщин

Кундалини-йога также рекомендуют и женщинам. Связано это может быть с тем, что здесь больше дыхательных техник, чем силовых асан. Считается, что такая практика йоги помогает улучшить физическую форму, эмоциональное здоровье и даже развить интуицию. Вот несколько практик, которые могут быть особенно полезны для женщин:

Асана «Бабочка» – сядьте на пол, согните колени и соедините стопы вместе, держа ноги на полу. Держите руки на коленях и медленно качайте ногами вверх-вниз, чтобы открыть бедра и тазовую область. Держите позу 1-2 минуты.

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Пранаяма «Нади шодхана», или попеременное дыхание, – сядьте в удобную позу, закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и вдохните через левую ноздрю. Затем зажмите левую ноздрю большим пальцем левой руки и выдохните через правую ноздрю. Повторите по 5-10 раз.

Медитация «Мудрость женщины» – в течение 5-10 минут повторяйте мантру «Я – женщина, я – мудрая», можно вслух или мысленно.

Основные асаны (позы)

Сидячая поза с прямой спиной – сядьте на пол с перекрещенными ногами и прямой спиной, руки на коленях. Эта поза помогает улучшить осанку и концентрацию.

Поза дерева – станьте на одну ногу, поднимите другую ногу и поставьте ее на внутреннюю поверхность бедра. Руки поднимите вверх и соедините ладони. Эта поза улучшает равновесие и укрепляет ноги.

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Поза кобры – лягте на живот, поднимите грудь и голову, держа руки на полу под плечами. Эта поза укрепляет мышцы спины и улучшает гибкость.

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Поза моста – лягте на спину, согните колени и поднимите таз вверх, держа руки на полу под плечами. Эта поза укрепляет ягодичные мышцы и улучшает гибкость позвоночника.

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Поза воина – станьте на одну ногу, согните другую ногу в колене и вытяните ее вперед. Руки поднимите вверх и соедините ладони. Эта поза укрепляет ноги и улучшает равновесие.

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Основные дыхательные практики

Дыхание огня – быстрое и ритмичное дыхание через нос с сокращением живота на выдохе. Эта практика помогает улучшить циркуляцию крови, очистить легкие и укрепить дыхательную систему.

Пример с разбором техники:

Попеременное дыхание (надо шодхана) - дышите по очереди через правую и левую ноздрю, зажимая противоположную пальцем. Эта практика гармонизирует работу правого и левого полушарий мозга.

Основные мантры в кундалини