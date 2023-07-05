Что такое кундалини-йога и как она работает

Причем часто будет даже возможность выбрать направление по душе, например, кундалини. Что это за практика, как появилась и кому может оказаться полезной, рассказываем в материале.
Кундалини-йога
Кундалини-йога овеяна массой мифов и легенд. Считается, что это древняя индийская практика, которая позволяет разбудить энергию кундалини, находящуюся в основании позвоночника. Кстати, присутствие этой энергии удалось подтвердить в ходе исследований. Кундалини называют жизненной силой, которая пронизывает все человеческое существо и может быть активирована через медитацию, асаны (позы) и дыхательные упражнения.
Практикующие кундалини-йогу часто описывают свои переживания как раскрытие новых уровней сознания и более глубокое соединение с божественным началом мира.
В основе кундалини-йоги – представление о системе чакр – семи энергетических центров, расположенных вдоль позвоночника. Каждая чакра отвечает за определенную область жизни: любовь, коммуникация, сила воли и так далее. Практики кундалини-йоги направлены на балансирование и очищение чакр, что позволяет энергии свободно протекать по всему телу.
Кундалини-йога также предполагает пение мантр (звуковых формул) и использование мудр (жестов), которые помогают сосредоточить ум и усилить эффекты практики. Важным аспектом кундалини-йоги является также наставничество, поскольку некоторые практики могут быть опасными, если они не выполняются правильно.
Какие техники и практики входят в кундалини
В кундалини йогу входят различные техники и практики, такие как:
- Асаны (позы) – физические упражнения, которые помогают укрепить тело и улучшить гибкость.
- Пранаяма (дыхательные упражнения) – техники дыхания, которые помогают контролировать энергию в теле и уменьшить стресс.
- Медитация – практика сосредоточения ума, которая помогает уменьшить тревогу и повысить уровень осознанности.
- Мантры (звуковые формулы) – повторение определенных звуков, которые помогают успокоить ум и усилить эффекты практики.
- Мудры (жесты) – позы рук, которые помогают контролировать энергию в теле и улучшить концентрацию.
- Крийи (движения) – специальные движения, которые помогают освободить зажатую энергию в теле.
- Наставничество – важный аспект кундалини-йоги, поскольку некоторые практики могут быть опасными, если они выполняются неправильно.
Кундалини-йога для начинающих в домашних условиях
Новичкам стоит двигаться в направлении от простого к сложному. Не стоит выполнять самые трудные асаны и дыхательные упражнения, требующие внимания и усилий. Сосредоточьтесь на простом и постепенно усложняйте. Вот несколько примеров:
1. Асана «Полулотос» - сядьте на пол, вытяните ноги вперед и согните правую ногу в колене, подтянув ее к себе. Постарайтесь уложить правую стопу на левое бедро. Левую ногу также подтяните к себе, левую стопу можно положить под правое бедро. Соедините ладони перед собой и поднимите вверх над головой. Держите позу и через пару минут повторите симметрично на другую ногу.
2. Пранаяма «Ситали», или охлаждающее дыхание, – примите удобную позу и с закрытыми глазами дышите через нос. Затем вытяните язык и сверните его в трубочку. Вдохните воздух через трубочку языка, затем закройте рот и задержите дыхание на несколько секунд. Выдохните через нос. Повторите 5-10 раз.
3. Медитация «Сознание дыхания» – с закрытыми глазами концентрируйтесь на дыхании, не пытайтесь изменить его, просто наблюдайте за ним. Продолжайте в течение 5-10 минут.
4. Мантра «Ом» – позвольте звуку заглушить все другие мысли. Повторяйте мантру 5-10 минут.
5. Мудра «Джняна» – сядьте в удобную позу, соедините подушечки большие пальцев с указательными, остальные пальцы вытяните и разверните ладони вверх. Держите мудру столько, сколько посчитаете нужным. Дышите.
Желательно практиковать с опытным наставником. В противном случае изучайте литературу и видеоуроки, но будьте осторожны и не делайте слишком сложные вещи.
Кундалини-йога для женщин
Кундалини-йога также рекомендуют и женщинам. Связано это может быть с тем, что здесь больше дыхательных техник, чем силовых асан. Считается, что такая практика йоги помогает улучшить физическую форму, эмоциональное здоровье и даже развить интуицию. Вот несколько практик, которые могут быть особенно полезны для женщин:
- Асана «Бабочка» – сядьте на пол, согните колени и соедините стопы вместе, держа ноги на полу. Держите руки на коленях и медленно качайте ногами вверх-вниз, чтобы открыть бедра и тазовую область. Держите позу 1-2 минуты.
- Пранаяма «Нади шодхана», или попеременное дыхание, – сядьте в удобную позу, закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и вдохните через левую ноздрю. Затем зажмите левую ноздрю большим пальцем левой руки и выдохните через правую ноздрю. Повторите по 5-10 раз.
- Медитация «Мудрость женщины» – в течение 5-10 минут повторяйте мантру «Я – женщина, я – мудрая», можно вслух или мысленно.
Основные асаны (позы)
- Сидячая поза с прямой спиной – сядьте на пол с перекрещенными ногами и прямой спиной, руки на коленях. Эта поза помогает улучшить осанку и концентрацию.
- Поза дерева – станьте на одну ногу, поднимите другую ногу и поставьте ее на внутреннюю поверхность бедра. Руки поднимите вверх и соедините ладони. Эта поза улучшает равновесие и укрепляет ноги.
- Поза кобры – лягте на живот, поднимите грудь и голову, держа руки на полу под плечами. Эта поза укрепляет мышцы спины и улучшает гибкость.
- Поза моста – лягте на спину, согните колени и поднимите таз вверх, держа руки на полу под плечами. Эта поза укрепляет ягодичные мышцы и улучшает гибкость позвоночника.
- Поза воина – станьте на одну ногу, согните другую ногу в колене и вытяните ее вперед. Руки поднимите вверх и соедините ладони. Эта поза укрепляет ноги и улучшает равновесие.
Основные дыхательные практики
- Дыхание огня – быстрое и ритмичное дыхание через нос с сокращением живота на выдохе. Эта практика помогает улучшить циркуляцию крови, очистить легкие и укрепить дыхательную систему.
Пример с разбором техники:
- Попеременное дыхание (надо шодхана) - дышите по очереди через правую и левую ноздрю, зажимая противоположную пальцем. Эта практика гармонизирует работу правого и левого полушарий мозга.
Основные мантры в кундалини
- Ом – мантра, которая символизирует единение и гармонию.
- Сат Нам – мантра, которая означает «Истина – Имя». Она помогает укрепить связь с духовным путем и осознать свое истинное «Я».
- Ад Гуру Наме – мантра защиты, которая помогает избежать негативных воздействий и привлечь благоприятную энергию.
- Вахе Гуру – мантра, которая означает «Восхитительный учитель». Она помогает укрепить духовную связь и привлечь благоприятную энергию.
- Рам Дас – мантра, которая символизирует духовного учителя Рам Даса и помогает установить связь с духовным миром.
- Медитация на дыхание – сосредоточение на вдохе и выдохе, позволяет улучшить качество дыхания и успокоить ум.
- Медитация на сердце – сосредоточение на сердечной чакре, помогает развить любовь и сострадание к себе и другим.
- Медитация на третьем глазе – сосредоточение на точке между бровями, помогает улучшить интуицию и развить ясность мышления.
- Медитация на мантру – повторение мантры во время медитации, помогает укрепить духовную связь и привлечь благоприятную энергию.
- при бронхиальной астме,
- при нарушении мозгового кровообращения,
- в первые месяцы после инсульта или инфаркта,
- при гипертонии,
- при сахарном диабете I типа,
- при выраженном психическом расстройстве: психозе, неврозе, депрессии, эпилепсии, маниакальном и бредовом расстройстве, шизофрении, любом сложном состоянии нарушенного сознания,
- при беременности на любом сроке,
- при наличии злокачественных опухолей.
- Кундалини-йога помогает исполнять желания.
- Кундалини-йога наполняет энергией.
- Кундалини-йогу можно считать одним из методов телесно ориентированной психотерапии.
- Кундалини-йога помогает избавиться от зависимостей.
Эти мантры могут быть повторены во время медитации или во время выполнения дыхательных практик. Они помогают укрепить духовную связь и привлечь благоприятную энергию.
Основные медитации в кундалини
Упражнения
Прогибы позвоночника – сядьте в простую позу. Вдохните и одновременно потянитесь грудной клеткой вверх, выдохните и при этом округлите спину, чтобы выпустить весь воздух из легких.
Капалабхати – техника дыхания, при которой нужно выполнять резкие выдохи через нос, при этом с каждым выдохом стенка живота немного подтягивается в сторону позвоночника. От дыхания огня капалабхати отличается тем, что при дыхании огня вдох и выдох равны по времени и усилию, а при капалабхати вдох пассивный, почти незаметный, а выдох энергичный. Новички делают сколько могут, опытные практики выполняют 108 дыханий.
Шавасана – заключительная асана после всех практик. Ключ в том, чтобы позвоночник был полностью прижат к полу. Дыхание размеренное.
Положительное влияние кундалини на здоровье
В действительности был проведен ряд исследований, в ходе которых рассматривалось влияние кундалини йоги. Так, в 2018 году после практики в течение восьми недель у участников снизился уровень беспокойства. А в ходе другого исследования выяснилось, что женщинам с нервной анерексией и булимией кундалини йога помогла улучшить отношение к собственному телу.
Краткое изложение философии кундалини
Философия кундалини-йоги основана на представлении о том, что в каждом человеке существует потенциал для бесконечного развития и просветления. Этот потенциал представляется в виде энергии кундалини, которая находится в основании позвоночника.
Цель кундалини-йоги заключается в том, чтобы пробудить и поднять эту энергию через центры чакр, что приводит к глубокому просветлению и осознанию своего истинного потенциала.
Противопоказания
Кундалини-йога противопоказана в следующих случаях:
Интересные факты
Комментарий эксперта
Преподаватель по йоге Дмитрий Шарушкин, основатель онлайн-академии YOGA'M DHARM:
«Для начала нужно понять, что кундалини – это не практика, а просто термин, слово на санскрите. Оно означает энергию, которая, согласно представлениям древних ариев, говоривших на санскрите, находилась внутри тела человека. Эта энергия описана в разных практиках йоги. Этим термином может пользоваться представитель любой школы и направления йоги.
Школа кундалини, о которой мы говорим, возникла в 1960-е годы. Некий индиец отправил своего ученика Йоги Бхаджана в Северную Америку для того, чтобы популяризировать йогу в тот самый период, когда представители всех более-менее состоявшихся школ в Индии занимались тем же самым. У Йоги Бхаджана это очень хорошо получилось, потому что те техники и практики, которые он привез, очень хорошо легли на воспаленное психоделиками сознание хиппи, которые в это время искали способ слезть с психоделических веществ и перейти к более естественной практике созерцания. Кундалини-йога – это такой ядерный замес из дыхательных техник средневековой йоги в очень осовремененном виде. Позже была создана своя легенда о древних традициях и раскручена вся история, которая продолжает работать до сих пор. Но по факту это просто техника быстрого дыхания, которая быстро вызывала у хиппи измененное состояние сознания без необходимости погружаться непосредственно суть практики.
На вопросы вреда и пользы кундалини можно смотреть по-разному. Например, для человека, у которого есть проблемы с зависимостями – от химических веществ или сильных состояний, вроде адреналиновой, игровой или порно-зависимости – это может быть полезно. Дыхательные практики, используемые в кундалини, помогают весьма радикально переключить состояния. Но нужны ли такие длительные практики человеку, у которого нет клинических проблем с зависимостями? Дело в том, что могут быть и побочные эффекты, связанные с тем, что система кундалини эксплуатирует ресурс дыхательной системы. Более сильное негативное воздействие может получить психика, если человек не готов к сильным состояниям или, наоборот, он уже находится в психозе, то такие практики ему могут навредить».
Заключение
Философия кундалини-йоги учит людей жить в гармонии с собой и окружающим миром, находить равновесие между физическим, эмоциональным и духовным состояниями, а также достигать высоких уровней осознанности и мудрости. На самом деле о том, же говорят и психологи, и коучи всех мастей, поэтому на вопрос, нужна ли практика кундалини, каждый должен ответить сам себе, принимая во внимание все противопоказания и возможные риски.