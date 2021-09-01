Пять знаков зодиака, которые встретят любовь в сентябре 2021 года

Кому найдет свою любовь в этом холодном сентябре?

Осень – не повод грустить и закапывать свою личную жизнь в глубокую нору в ожидании времен, когда потеплеет! Кому-то предстоит провести надвигающиеся холода в тепле и гармонии вместе с неожиданно обретенной половинкой. Кому в сентябре может улыбнуться любовная фортуна?

Им предстоит выбирать и это главная сложность их любовного сентября. Дело в том, что на горизонте появятся сразу несколько кандидатов на роль новых увлечений, и даже если в настоящий момент Овен состоит в партнёрстве, новая влюбленность может вскружить его голову. Сделав выбор, Овен легко покинет своего партнера и отправится в новое любовное приключение, которое принесет много новых эмоций и впечатлений, но вряд ли закончится долгосрочными отношениями.

Для Раков месяц может стать началом серьезной романтической истории, которая перерастет в крепкую связь на всю оставшуюся жизнь. Нужно лишь проявить немного смелости и прислушаться к своим чувствам, довериться интуиции, перестать стесняться и открыться для нового партнёрства.

Весы в начале месяца имеют все шансы повстречать большую любовь на всю жизнь. Главное – увидеть, почувствовать этого человека, разглядеть за кажущимся равнодушием интерес и взаимность. Внимательнее присмотритесь к коллегам по работе, деловым партнерам и всем, с кем вас сводит судьба по каким-то официальным поводам.

Водолеям во второй половине сентября открывается возможность встретить свою любовь, точнее, неожиданно ее обрести. Если Водолей внимательно приглядится к кругу своих старых знакомых и друзей, возможно, он обнаружит, что за дружеской симпатией скрывается серьезный интерес и давняя влюбленность.

Рыбы в сентябре вполне могут оказаться в самом центре водоворота любовных страстей. Нужно лишь проявить немного авантюризма и соглашаться на любые, даже самые необычные предложения, которые будут поступать от друзей и знакомых. Уик-энд в деревне, полет на параплане? Соглашайтесь. Встреча может произойти в самых непредсказуемых обстоятельствах и превратиться в самое яркое любовное переживание вашей жизни, сообщает AstroHelper!