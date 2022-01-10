Что случится в судьбе Рыб в январе

Январь наступил, и давайте посмотрим, что он приготовил Рыбам.

Здоровье

Месяц обещает быть интересным, но чтобы этот интерес смог раскрыться по полной, нужно бережно относиться к себе. Рыбы в этом месяце крайне подвержены заболеваниям – поэтому осторожнее с окунанием в крещенскую прорубь. Да и в повседневной жизни стоит поберечься и тепло одеваться, избегать массового скопления людей и всевозможного экстрима.

Общение

В начале месяца можно крупно поссориться с близкими – они будут слишком стараться указывать на очевидные косяки, а Рыбам это очень не нравится. «Иду напролом» точно не ваш девиз в этом месяце. Все авантюрное, не логичное, капризное – лучше отложить. Да, действительно, бывает так, что удача улыбается смелым, но не вам и не в этом месяце. Поэтому избегайте необдуманных поступков – и вы убережете себя от разочарований, которые очень легко могут вас настигнуть в этом январе. Друзья и близкие будут активно звать вас на разные мероприятия и стыдить данными ранее обещаниями – что же, часть из них действительно стоит выполнить. Все пройдет спокойно и предсказуемо, особых эмоций не будет – как плохих, так и хороший.

Работа

Здесь будет много интересного и эмоционального и можно даже попробовать «пробить потолок» как финансовый, так и карьерный. Но все это будет требовать огромных усилий и жизнь постоянно будет подкидывать сюрпризы. Поэтому лучше выделить время на профессиональное – в этом месяце лучше подумать о подготовке материального фундамента будущего года.

Друзья и близкие будут активно звать вас на разные мероприятия и стыдить данными ранее обещаниями – что же, часть из них действительно стоит выполнить. Все пройдет спокойно и предсказуемо, особых эмоций не будет – как плохих, так и хороший.

Любовь

В плане личной жизни пока, увы, тишина. Там или иллюзии вместе с несбывшимися ожиданиями либо ничего нет. Пока так и будет. Подождите, эта зима закончится, а за ней будет весна, сейчас время для другого. Попробуйте завершить то, что еще не завершено, в том числе и на тонком плане – так новые отношения быстрее придут в вашу жизнь. И насладитесь уединением – пройдет не так много времени, и вы будете с некоторой грустью вспоминать о том, как вам было хорошо и свободно наедине с собой!