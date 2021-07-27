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О чем может рассказать форма ваших пальцев

27 июля 2021ГаданияРамблер

Хироманты не ограничиваются только линиями на руке.

О чем может рассказать форма ваших пальцев
Фото: depositphotos

Хиромантия тесно связана с астрологией, ведь наша ладонь является той же картой звездного неба, по которой можно узнать судьбу и прочитать прошлое человека.

На самом деле, хироманты не ограничиваются только линиями на руке, они могут считать информацию о человеке даже по форме его пальцев. Это может рассказать о нем, о его прошлом и характере.

Специалисты выделяют три основных типа пальцев, но у некоторых людей могут наблюдаться и те, и другие формы. Тогда руку стоит «читать» по всем параметрам. Кроме того, одной формой не обойтись, иногда нужно смотреть на длину, толщину и другие тонкости. С этим могут справиться только специалисты, но основные вещи можно узнать только по одной форме.

Овальные пальцы

Эту форму еще называют «конической». Такие пальцы, как правило, ровные и закругленные к концу. У них должна быть идеальная форма овала. Обладатели овальных пальцев – мыслящие люди с развитой интуицией. Они – мечтатели, но к окружающему миру относятся практично и смотрят на все адекватно. Такие люди очень общительны и быстро находят себе друзей. Благодаря своей интуиции и интеллекту они способны найти подход к каждому и завоевать доверие.

Квадратные пальцы

Если у вас ровные пальцы, а естественная форма ногтя стремиться к квадрату, то вы – консерватор почти во всех сферах жизни. Обладатели этого типа не любят перемены от слова совсем, и до последнего будут им противиться. Новое и непривычное кажется для них чужим, а чтобы принять что-то новое, им нужно довольно много времени. Они всегда следуют своим старым привычкам, именно поэтому им тяжело выстраивать контакт с новыми людьми. Обладатели квадратной формы пальцев не любят, когда кто-то вторгается в их идеальный привычный мир.

Лопатообразные пальцы

Для этого типа характерны плоские ногти, которые расширяются к концу пальца. Обладатели этой формы – активные и динамичные люди, которые всегда стремятся к изучению чего-то нового. Такие люди стараются проявить себя во всех сферах жизни. Они буквально не могут сидеть без дела – их жизнь постоянно должна быть в движении. У таких людей очень много знакомых, которых они считают друзьями. Иногда таким людям стоит остановиться, передохнуть и понять, чего они действительно хотят.

Алевтина Кузнецова

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