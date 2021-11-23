Почему нам так хочется в себе что-то изменить

Оказывается, наши прошлые воплощения мешают нам в этой жизни.

Который год не утихают споры, имеют ли право люди отказаться от определения своего пола и гендера? А гомосексуализм – это заболевание или норма? Нарушает ли это законы мироздания?

При чем тут прошлый опыт

Давайте попробуем посмотреть на этот вопрос с немного неожиданного ракурса – с точки зрения тонких энергий.

Душа не имеет пола, зато имеет опыт. Это в том числе и опыт воплощений в разных телах. Если переход был травматичен (например, внезапная смерть, незавершенные отношения), душа начинает нести свою прошлую историю в новое воплощение, продолжая себя осознавать тем, кем была – того же пола, возраста, характера. Поэтому истории про «Я чувствую, что у меня должно было быть другое тело» могут означать: «Я не могу завершить и принять ту историю», и в новом воплощении все повторяется.

Тело другого пола было выбрано не просто так, а как раз для того, чтобы попробовать что-то сделать по-другому, изменить себя и свои паттерны поведения, но это непросто принять. Опытный специалист по работе с прошлыми воплощениями может помочь разобраться с этим вопросом и прийти к гармонии со своим выбором.

Вредная вторая чакра

Еще одна причина – дисбаланс второй чакры – свадхистаны (а она в том числе отвечает за сексуальные связи). Такие люди очень чувствительны, они буквально сливаются с другим человеком, полностью считывают всю информацию о нем. И им очень тяжело бывает разделять свой опыт и опыт другого человека, которого они практически «впустили в себя». Их тела достаточно проницаемы и для входа сущностей, духов.

И в результате мы опять получаем человека, в теле которого, по сути, находится другая личность. Или же память этой личности – в зависимости от того, как на эту ситуацию посмотреть. Избежать этого можно, если соблюдать технику безопасности, привести в гармонию вторую чакру, поставить защиты и чиститься после любой эзотерической работы, а также изучить другие, более безопасные способы снятия информации.

В любом случае, все происходящее есть путь души и хочется пожелать каждому пройти его с наименьшим количеством боли и страданий, а в результате получить новый опыт и новые осознания.