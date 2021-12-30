Как узнать имя будущего мужа

Существует множество способов узнать имя возлюбленного. Рассказываем о нескольких из них.

«Сплю на новом месте, приснись жених невесте» — с самого раннего возраста многие девушки представляют, как будет выглядеть их будущий муж, а некоторые ищут множество способов, чтобы хотя бы узнать его имя. Для этого существует ряд методов, которые, к сожалению, не гарантируют 100-процентный результат, однако попытать удачу стоит. К тому же, уже совсем скоро нас ждет канун Рождества, а это время считается одним из лучших для гаданий.

Рука

Этот метод довольно сложный, поэтому лучше всего его исполнение доверить хиромантам. Однако для подобного обряда вы можете привлечь подругу. Она должна держать вашу руку в районе предплечья и делать «выкручивающие» движения в обе стороны, при этом ее ладони должны находиться друг от друга не менее чем в 10 сантиметрах. И уже спустя несколько минут на вашей руке образуются складки, и если присмотреться к ним, то можно увидеть первую букву имени будущего избранника.

Яблоко

Для проведения этого обряда понадобится яблока и нож. Необходимо аккуратно снять с яблока кожуру, чтобы она не разорвалась и была похожа на спираль. Затем нужно ее бросить через левое плечо, а потом посмотреть, как она упала. И уже в положении кожуры можно разглядеть первую букву имени будущего мужа.

Воск

Для гадания необходимо зажечь свечу и дать ей немного растаять. Приготовьте заранее блюдце с водой, ведь затем нужно будет наклонить над ним свечу и начать капать воск. И уже через несколько секунд он застынет на поверхности воды в виде одной или нескольких букв имени будущего супруга. Таким способом можно гадать и на другие интересующие вас вещи, где фигура из воска будет являться ответом на ваш вопрос.

Игла или золотое кольцо

Чтобы выполнить гадание понадобятся бумажки с различными мужскими именами, иголка или золотое кольцо и шелковая нить. Необходимо продеть нитку длиной в 15 сантиметров в кольцо или иголку, а затем большим и указательным пальцами держите нить с предметом над каждой бумажкой с именем. И если над каким-то из них кольцо или игла начнет качаться как маятник или вокруг себя, то это и есть имя вашего будущего мужа.

Имя незнакомца

В Рождественскую ночь, в полночь, нужно выйти на улицу и подбежать к первому встречному, а затем узнать его имя. Считается, что имя незнакомца будет носить муж гадающей. А если же на своем пути вы встретили девушку, то это значит, что ближайший год замужество можно не ждать. Однако будьте осторожны, выходить девушке одной в такое время суток может быть опасно.

Существует еще множество способов, как узнать имя будущего супруга. Однако помните, что к процессу гаданий нужно относиться правильно. Так, во время обряда нужно обращать внимание даже, как нам кажется, на незначительные мелочи, и важно понимать, что никто не может гарантировать вам достоверность полученного ответа. Если вы находитесь в отношениях с одним человеком, а результат гадания показал совершенно другой итог, то это вовсе не значит, что необходимо все бросать и кардинально менять свою жизнь. Не воспринимайте гадания близко к сердцу, ведь чувства не зависят от имени человека.