Почему на похоронах нельзя пожимать руку

Если вы хотите поздороваться, то лучше просто кивните головой собеседнику.

Существует много различных примет и суеверий, связанных с похоронами и кладбищами. Все они произошли от древних ритуалов и обычаев, которые использовали наши предки. На похоронах существует множество запретов, связанных с погребением, в том числе и запрет на пожатие руки.

Примета гласит, что на кладбище нельзя пожимать руку, в том числе и здороваться за руку. Особенный запрет на это действие существует на похоронах. И есть несколько причин того, почему это может негативно отразиться на людях, совершающих это действие.

Считается, что если вы пожмете руку незнакомому человеку, то это может негативно сказаться на вас. Дело в том, что на кладбищах собрана энергетика горя и весь негатив, который исходит от людей. Именно поэтому в этих местах собираются энергетические вампиры. Они могут забрать часть жизненной силы через рукопожатие, поэтому это может быть опасно. В храме тоже запрещены физические контакты, из-за того, что существует риск встретить нечистую силу.

На похоронах проходит прощание с душой человека, а рукопожатие символизирует новую встречу. Считается, что если вы пожали руку другому человеку на похоронах, то это противоположное действие может помешать усопшему найти покой. Он не сможет попрощаться с родными и будет озлоблен.

На похоронах близкие люди сбрасывают в могилу землю. То есть они прикасаются к предмету, который связан с негативной энергетикой. Если после этого поздороваться с человеком, то можно наложить на него черную метку, которая скажется на его здоровье и жизни.

На кладбище не рекомендуют здороваться во время похорон, такое мнение выражают и в православной церкви. Это может считаться неуважением по отношению к усопшему. Если вы хотите поздороваться, то лучше просто кивните головой собеседнику.