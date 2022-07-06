Что происходит с душой в первые 9 и 40 дней

После смерти человека, его душе предстоит большой путь.

3 дня, 9 дней, 40 дней после смерти — все эти даты важны для души усопшего. И, согласно церковному преданию, до трех дней душа пребывает рядом с телом, а на третий она уже отправляется к Господу. Но что же происходит на 9 и 40 дни?

9 дней после смерти

До девятого дня Ангел-Хранитель водит человека по Царству Небесному, а затем его ждет встреча с Создателем. Практически любой душе трудно пережить эту встречу, поскольку в земной жизни ими было совершено множество грехов.

Это веха является особенной и самой важной для души человека в его загробной жизни.

Стоит отметить, что при расчете девяти дней после смерти обычный математический метод не подойдет (прибавить ко дню кончины человека девять дней). Чтобы правильно рассчитать, необходимо учитывать ту дату, в которую скончался человек. Например, если он умер четвертого июля, то девятым днем станет 12 июля.

40 дней после смерти

С 9 по 40 день душа усопшего проходит испытания, в ходе которых он отвечает за грехи, совершенные при жизни. А вот уже на 40 день Господом определяется дальнейшая судьба души. Никто точно не знает, как выглядит ад, но известно, что в аду душа человека страдает. Душе покойного до Страшного Суда приходится особенно тяжело, поэтому так важна поддержка тех, кто еще жив и переживает об усопшем.

В это время на земле организуются поминки, где близкие усопшего могут вспомнить хорошие поступки человека, найти слова утешения друг для друга, молиться. Таким образом, отдается дань достойным делам покойного, и это может повлиять на то, где окажется его душа.