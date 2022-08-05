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Что нельзя делать на кладбище православным людям

5 августа 2022ГаданияМарианна Басс

Многие приметы и суеверия связаны с предрассудками о жизни после смерти.

Что нельзя делать на кладбище православным людям
Фото: sunhome.ru

При этом, обряд захоронения тесно связан с христианством и представлениями о загробной жизни из религии. Поэтому запреты и правила поведения на кладбище тоже трактуются представителями православной церкви.

Приносить еду

Вы могли замечать на некоторых могилах гостинцы: конфеты, черный хлеб, печенья и даже алкоголь. Многие люди приносят это, так как верят, что таким образом облегчат жизнь души в другом мире. На самом деле, этот обычай произошел из язычества. Наши предки преподносили жертвы языческим богам, чтобы те облегчили путь души в загробном мире. Православие это не приветствует и прямо просит людей не соблюдать языческие ритуалы.

Поминать на кладбище

Такой обычай действительно существовал на Руси. Родственники умершего поминали его прямо на погосте. Это происходило из-за того, что кладбища были расположены далеко от места жительства семьи, поэтому весь день проводили на кладбище. Сначала происходило прощание, потом захоронение, а затем близкие оставались на кладбище поминать родственника. Если бы они делали это дома, то поминки бы происходили в ночи, а делать это нужно днем. Сейчас у близких людей покойного есть возможность засветло добраться до дома и помянуть, поэтому не стоит устраивать поминки прямо на кладбище.

Употреблять алкоголь

Также не стоит приносить на кладбище спиртные напитки. Некоторые люди, которым не с кем помянуть усопшего, приходят к нему на могилу с бутылкой и устраивают мини-застолье. Несмотря на то, что церковь не возражает против употребления вина, и его нельзя брать с собой на кладбище. Лучше отказаться от употребления спиртного и помянуть покойного в другой обстановке.

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