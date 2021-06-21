Астролог рассказал, как вырастить богатый урожай

Рассказываем, когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Понедельник имеет признаки напряжённости для работы с острыми инструментами, с огнём, зато хорош для сноса ветхих сооружений и уборки территории, для посадок всех типов растений.

Вторник, среда и четверг подходят для сбора растений-вершков, плодов, для борьбы с сорняками, для опрыскивания, окуривания.

Пятница и суббота (только утро) благоволят посадкам корнеплодов, строительству из камня и дерева, покраске.

Воскресенье — день отдыха, подходит только для сбора корнеплодов, для планирования будущих работ, сажать ничего не надо.