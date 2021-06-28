Астролог назвал неблагоприятные для вождения дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 28 июня по 4 июля.

Понедельник и вторник — отличные дни для дальних и ближних поездок, полезное может совмещаться с приятным — дела со встречами с интересными людьми.

Среда и четверг имеют признаки напряжённости, не перепутайте адреса, марку топлива или масла, не забудьте документы и ключи.

Пятница и суббота вновь вернут на дороги относительный порядок, эти дни подходят для ремонтов, обучения вождению.

Воскресенье чревато возникновением недоразумений, риском получить штраф за нарушение ПДД. В этот день хорошо менять старые детали на новые.