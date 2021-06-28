Астролог назвал неблагоприятные для вождения дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 28 июня по 4 июля.
18 лунные сутки. Луна в Водолее «за» обмен мнениями. Только стоит делать это осторожно – без споров, скандалов и ссор. Поэтому сохраняем хладнокровие...
18-19 лунные сутки. В нашу жизнь приходит духовная и эмоциональная гармония. И это очень даже кстати, ведь понедельник выдался непростым. Но не все...
Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...