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В какие дни опасно садиться за руль

19 июля 2021ГороскопыРуслан Суси

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 19 по 25 июля.

В какие дни опасно садиться за руль
Фото: depositphotos
Понедельник не доставит водителям больших забот. Вторник и среда — отличные дни для дальних переездов, нужно лишь контролировать скоростной режим, особенно во вторник.
Четверг и пятница подходят для ремонтов, перевозок грузов, вероятны мелкие поломки или задержки в пути — оставляйте себе запас времени.
Суббота таит препятствия в дороге, опоздания, ошибки в расчётах — риск на дороге в этот день явно неуместен. Воскресенье мягче по характеру, решения водителям будет принимать проще, поездки, в том числе с друзьями и знакомыми получатся удачными.
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