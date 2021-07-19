В какие дни опасно садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 19 по 25 июля.
9-10 лунные сутки. Эмоции сводят нас с ума и портят хорошие отношения. Поэтому либо берем себя в руки, либо уходим в тень. Проблемы, кстати, тоже не...
10-11 лунные сутки. Отличный день с целым вагоном новых впечатлений и маленькой тележкой интересных знакомств. Романтика, творческий пыл, юмор и...
В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Неудачный, опасный день. Энергетика этих суток негативно влияет на людей: обостряются подсознательные страхи, беспокойство, тревога, проявляются...